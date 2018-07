: #Venezia, assolti tutti i secessionisti - CyberNewsH24 : #Venezia, assolti tutti i secessionisti - TelevideoRai101 : Venezia, assolti tutti i secessionisti -

Il tribunale di Rovigo ha assoltolombardi e veneti accusati di associazione sovversiva per aver programmato nel 2014 l'occupazione di piazza San Marco aa bordo di un Tanko. Complessivamente gli imputati erano 46, per 15 era già stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare. Per i restanti 31 coinvolti è arrivata oggi l'assoluzione Il processo per 15 proseguirà limitatamente alla costruzione del Tanko.(Di sabato 14 luglio 2018)