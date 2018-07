Varese | stacca l' orecchio del marito a morsi

Varese - ciclista stacca orecchio ad automobilista con un morso : Milioni di telespettatori in tutto il mondo seguirono nel lontano 1997 l'incontro di boxe fra il campione dei pesi massimi in carica Evander Holyfield opposto al suo sfidante Mike Tyson. Quest'ultimo fu squalificato al terzo round dopo aver letteralmente staccato a morsi un pezzo di orecchio del suo antagonista e gli venne revocata la licenza per combattere negli Stati Uniti. Domenica scorsa a Caronno Pertusella, un comune in provincia di ...