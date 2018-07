Valle Aurina | si inaugura al Sasso Nero un nuovo rifugio | ha 6 piani

Alto Adige - escursionista trovato morto in Valle Aurina : Alto Adige, escursionista trovato morto in Valle Aurina Alto Adige, escursionista trovato morto in Valle Aurina Continua a leggere L'articolo Alto Adige, escursionista trovato morto in Valle Aurina proviene da NewsGo.

Incidente kayak in Valle Aurina : disperso giovane turista tedesco : disperso un giovane turista tedesco, a causa di un Incidente verificatosi ieri pomeriggio durante una discesa con il kayak dalle cascate di Riva di Tures, in valle Aurina: l’uomo si era ribaltato e non è riuscito a mettersi in salvo. Il kayak è stato trovato più a valle, incastrato tra un albero e una roccia. In corso le ricerche dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. L'articolo Incidente kayak in valle Aurina: disperso giovane ...