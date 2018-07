Unical Spartaco Pupo | unico italiano alla conferenza internazionale sull' Illuminismo

cn24tv

: Unical, Spartaco Pupo in Scozia per una conferenza internazionale sull’Illuminismo - SpartacoPupo : Unical, Spartaco Pupo in Scozia per una conferenza internazionale sull’Illuminismo - SpartacoPupo : Unical, il professor Spartaco Pupo in Scozia per conferenza internazionale sull’Illuminismo - - 8e30it : Unical, il professor Spartaco Pupo in Scozia per conferenza internazionale sull’Illuminismo -

(Di sabato 14 luglio 2018) Nei luoghi in cui si formò Adam Smith si confronteranno professori illustri come Emma Rothschild, nota storica dell'economia di Harvard , moglie di Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998, ,...