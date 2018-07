Una scossa di terremoto magnitudo 4 4 ha svegliato alle 4 50 la costa calabra

Alle 4.50 Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha svegliato Tropea : Alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. Ad ora non si registrano danni , ma tanta paura

Alle 4.50 Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha svegliato Tropea : Alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. Ad ora non si registrano danni , ma tanta paura

Una scossa di terremoto magnitudo 4.4 ha svegliato alle 4.50 Tropea : alle 04.50 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. Ad ora non si registrano danni , ma tanta paura

Gay - Ict cresce ma ora serve Una scossa : ANSA, - ROMA, 29 GIU - "I numeri confermano la ripresa degli investimenti digitali in Italia" ma, avverte Marco Gay, l'ex leader dei giovani di Confindustria ed oggi presidente di Anitec-Assinform, l'...

Smart EQ fortwo e-Cup - Una scossa al motorsport : Momento storico doveva essere, e così è stato. Le prime gare delle Smart elettriche, campionato EQ fortwo e-Cup, allautodromo di Misano Adriatico, sono state combattute e divertenti, oltre che dense di colpi di scena. Sul podio di Gara 1 troviamo: Fulvio Ferri, Antonino Cannavò e Piergiorgio Capra. Il sottoscritto, partito quinto sulla numero due Pirelli, e terzo al penultimo giro dopo una prova in rimonta e una digressione al Tramonto, ha visto ...

Barbara D’Urso scossa a Domenica Live : “E’ successa Una cosa” : Barbara D’Urso fa preoccupare tutti a Domenica Live: “Sono scioccata, scusatemi” Momento-paura per Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice è apparsa un po’ scossa. La presentatrice si è così rivolta ai suoi ospiti e al pubblico a casa. Tornando in studio dall’ennesima pubblicità, il popolare volto di Canale5 ha pronunciato […] L'articolo Barbara D’Urso ...

Terremoto Mugello : scossa di magnitudo 6.4 - ma è Una maxi esercitazione : Sono 8.350 gli alunni, tra bambini e ragazzi, insieme ai loro insegnanti, che stamani sono stati evacuati da 54 scuole del territorio nell’ambito della simulazione di un Terremoto di forte intensità in Mugello, scattata oggi all’insaputa di tutti. L’esercitazione, spiega una nota, è stata organizzata dall’Ufficio associato di Protezione civile Mugello in contemporanea con un’altra simulazione, denominata ...

Sguardo ammaliante e bellezza da brividi : Natalie Danish - Una scossa di sensualità dall’est Europa [GALLERY] : Mai volgare ma sempre sensuale e attraente: Natalie Danish in tutta la sua infinita bellezza 28enne ucraina Natalie Danish è una modella dal fisico da urlo e dal volto angelico. Occhi chiarissimi, labbra carnose e naso perfetto, Natalie, che ama viaggiare e si considera anche fashion e beauty blogger, incanta i suoi 608mila follower ogni giorno con i suoi scatti mozzafiato. Foto sensualissime, Sguardo attraente e fare seducente per la modella ...

La favola di Harry e Meghan dà Una scossa a Buckingham Palace : Un discorso lungo oltre dieci minuti sul 'potere redentore dell'amore' per 'fare di questo vecchio mondo un nuovo mondo' ispirato alle parole di Martin Luther King. Al termine, nella chiesa è ...

L'archeo-stazione/ Una scossa per i romani da un'opera all'avanguardia : L'Italia ha sviluppato una capacità singolare nel settore culturale, ma anche in quello tecnologico e industriale. Il nostro Paese riesce a balzare in modo brusco da una condizione di arretratezza a ...

Poste - Ft : l'imperfetto sistema postale italiano ha Una scossa : Milano, 11 mag. , askanews, L''imperfetto' sistema postale italiano 'sta avendo una scossa'. Lo sottolinea il Financial Times nella sua Lex Column odierna, dopo che mercoledì Poste Italiane ha ...

Btp restano positivi - nessUna scossa da tensioni politiche interne : Finale di seduta ancora con il segno 'più' per i benchmark Btp, per lo meno in apparenza poco sensibili a un quadro di politica interna particolarmente fluido e in evoluzione continua, in cui sembra comunque sempre più delinearsi l'ipotesi di tornare al voto, anche già a luglio.