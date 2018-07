Una nuova batteria al silicio potrebbe garantire una grande autonomia agli smartphone

"Papà a tempo pieno" - su Rai 2 Una nuova sitcom : Bella sorpresa in casa Rai in piena estate. Il prossimo 23 luglio arriva su Rai 2, in prima visione assoluta, la sitcom "Papà a tempo pieno" (titolo originale "Man with a...

The Nevers - Joss Whedon creatore di Una nuova serie tv per la Hbo : A nove anni da Dollhouse, la sua ultima creatura televisiva (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è stata ideata insieme al fratello Jed ed a Maurissa Tancharoen), Joss Whedon torna al suo primo amore, la televisione. Il creatore di Buffy sarà infatti dietro The Nevers, nuova serie tv fantascientifica di cui la Hbo ha ordinato una stagione.Il network via cavo, in cerca di eredi per il dopo Game of Thrones, punta ancora una volta sul genere ...

Business dei rifiuti - al Nord il rischio di Una nuova Terra dei fuochi - : Secondo l'ultima relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, negli ultimi 3 anni il 47,5% degli incendi all'interno di impianti di ...

"Non azzardatevi!" : dalla Cisl Una nuova indagine - preoccupante - sulla ludopatia : ... ma individuale - non è facile individuare i confini tra un gioco 'responsabile' ed una dipendenza vera e propria, il 'gap' ha contorni molto sfumati - c'è tutto un 'mondo' che è difficile da ...

Fortnite pronto a Una nuova modalità a tempo limitato : di cosa si tratta? : La quinta stagione di Fortnite è partita da pochissimi giorni, lo scorso 12 luglio, e ovviamente tutti i giocatori sono fondamentalmente concentrati nel dare il massimo per sfruttare da subito al meglio tutte le nuove feature offerte dal Battle Royale sviluppato dai ragazzi di Epic Games. Ovviamente non può però mancare chi guarda già al futuro, con la curiosità che la fa da padrone in un titolo che non si ferma mai e si prepara a sfornare ...

FS Italiane - firmata Una nuova linea di credito da 2 miliardi di euro : Teleborsa, - nuova linea di credito per Ferrovie dello Stato Italiane . La società operante nel trasporto ferroviario italiano ha firmato un nuovo Facility Agreement di tipo revolving e committed - ...

"Legittima difesa sempre" Ora la Lega ci riprova e presenta Una nuova legge : Al grido di "la difesa è sempre legittima" la Lega di Matteo Salvini torna alla carica per approvare la legge sulla legittima difesa. Sempre e comunque. Insomma, il Carroccio non smette di cavalcare uno dei suoi storici cavalli di battaglia, forse quello più stretto a doppio filo all"anima politica del partito.A battere su un ferro sempre caldo è Nicola Molteni, sottosegretario all"Interno, che è la prima firma del nuovo progetto di legge ...

Bake Off 2018 dal 7 settembre su Real Time. Arrivano il daytime e Una nuova location : Benedetta Parodi e i giudici di Bake Off Benedetta Parodi non ha perso tempo. Terminata in anticipo la sua esperienza in Rai, la cuoca giornalista si è rituffata sotto al tendone di Bake Off Italia. La sesta edizione, già registrata, partirà venerdì 7 settembre in prima serata su Real Time. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Bagatti ...

Diletta Leotta pronta a Una nuova avventura in tv : il suo nuovo programma : Diletta Leotta è il nuovo volto di Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand ribattezzato il Netflix del calcio. La ...

DIRETTA / Tour de France 2018 streaming video e tv : Pichon lancia Una nuova fuga! (Fougeres-Chartres 7^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv, percorso e vincitore della 7^ tappa da Fourhgeres a Chartres. Si abbandona la Bretagna per la valle della Loira.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Una nuova patch di Counter-Strike : Global Offensive impedisce ai giocatori in Belgio e in Olanda di aprire le loot box : Stando a quanto riportato da VG247.com, una nuova patch di Counter-Strike: Global Offensive rende impossibile l'apertura delle loot box ai giocatori in Belgio e in Olanda. Un provvedimento che Valve ha dovuto attuare in seguito alle richieste della Dutch Gaming Authority e della Belgian Gaming Commission, le autorità preposte alla regolamentazione del gioco d'azzardo in Olanda e Belgio.Ricorderete come non molto tempo fa l'Autorità olandese ...