Un intero paese si mobilita per il trasloco della scuola

Milano - dal sindaco alla banda : un intero paese in pigiama per la festa d'estate : Un intero paese in pigiama, dal sindaco alla giunta comunale, fino ad arrivare alla banda cittadina: è successo a Rescaldina, nel Milanese, dove il Comune, la Pro loco e la Consulta del commercio hanno organizzato la pigiama Party Summer Night. All'originale evento, con tanto di...