GIORNATA DEL GAY PRIDE AL CAMPO ESTIVO DELL'ASILO/ ULTIME NOTIZIE Casalecchio - Casini : "Iniziativa strampalata" : Casalecchio, festa per il Gay PRIDE al centro ESTIVO. Ultime notizie: bambini truccati e colori arcobaleno, la rabbia dei genitori dei piccoli, "è inopportuno". Le reazioni politiche(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:08:00 GMT)

Gaza - 90 razzi contro Israele/ ULTIME NOTIZIE : Netanyahu tuona - "se Hamas non ha compreso oggi lo farà domani" : Gaza, jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:52:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i migranti (14 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:35:00 GMT)

BRESCIA - 17ENNE TURISTA VIOLENTATA DAL BRANCO/ ULTIME NOTIZIE : aggredito il fratello che voleva difenderla : BRESCIA, TURISTA danese stuprata in un parcheggio: Ultime notizie Lago di Garda, i carabinieri sulle tracce dei quattro responsabili, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:26:00 GMT)

450 migranti - Conte : "Italia finalmente ascoltata"/ ULTIME NOTIZIE : Francia e Malta ne prenderanno 50 ciascuna : migranti, Conte: "Redistribuzione Ue o non sbarcano": i 450 a bordo delle navi Frontex e Guardia di Finanza in attesa di comunicazione. Salvini insiste sulla linea dura: "porti chiusi".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Pesaro - donna di 52 anni ammazzata a coltellate alla gola/ ULTIME NOTIZIE omicidio : è caccia all'assassino : omicidio a Pesaro, una donna di 52 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dal figlio. Gli inquirenti sono sulle tracce dell'assassino e raccolgono testimonianze(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:06:00 GMT)

RYANAIR - ATTERRAGGIO D'EMERGENZA : 33 PASSEGGERI RICOVERATI/ ULTIME NOTIZIE : video - terrore ad alta quota : RYANAIR, 33 RICOVERATI dopo un ATTERRAGGIO di emergenza a Francoforte: Ultime notizie, calo di pressione su volo diretto in Croazia, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:04:00 GMT)

Ascoli Piceno - donna incinta di 9 mesi segregata e picchiata/ ULTIME NOTIZIE : arrestato il compagno : Ascoli Piceno, donna incinta di 9 mesi segregata e picchiata: arrestato il compagno italo-brasiliano. Le Ultime notizie su una storia terribile di violenza domestica che si è conclusa bene(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:41:00 GMT)

GAZA : 90 RAZZI CONTRO ISREALE/ ULTIME NOTIZIE : Hamas - "non stabiliscono loro le regole del gioco" : GAZA, jet esercito israeliano: 90 RAZZI lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:12:00 GMT)

MIGRANTI - CONTE : "REDISTRIBUZIONE UE O NON SBARCANO"/ ULTIME NOTIZIE : ma la prima nave arriva a Pozzallo : MIGRANTI, CONTE: "Redistribuzione Ue o non sbarcano": i 450 a bordo delle navi Frontex e Guardia di Finanza in attesa di comunicazione. Salvini insiste sulla linea dura: "porti chiusi".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:51:00 GMT)

CORADIA ILINT - IN GERMANIA PRIMO TRENO A IDROGENO AL MONDO/ ULTIME NOTIZIE video : poco rumore e zero emissioni : GERMANIA, omologato il PRIMO TRENO a IDROGENO al MONDO. Il CORADIA ILINT entrerà in funzione a settembre con due convogli per trasportare i passeggeri(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Cesio - donna trovata morta sul ciglio della strada/ ULTIME NOTIZIE - ferita alla testa : malore o assassinio? : Cesio, donna trovata morta sul ciglio della strada, Ultime notizie, ferita alla testa: malore o assassinio? La 44enne era residente a Torino e stava rientrando presso la sua abitazione(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:28:00 GMT)

Autopsia di Sara Basso - morta in piscina Sperlonga/ ULTIME NOTIZIE : malore e annegamento? Ma il bocchettone... : Tragedia in piscina Sperlonga: morte Sara Francesca Bassi. L'Autopsia conferma l'annegamento: ma la 13enne è stata vittima di un malore o è stata risucchiata dal bocchettone? Ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:26:00 GMT)

Gaza - jet esercito israeliano : 90 razzi lanciati/ ULTIME NOTIZIE : 40 obiettivi di Hamas colpiti - 2 morti : Gaza, jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:07:00 GMT)