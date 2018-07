“Ucciso” Nicola Panico choc | la confessione dell’ex di Sara Affi Fella 

caffeinamagazine

: Nicola, ex di Sara Affi Fella, parla dell morte del padre 'E' stato ucciso': - notizie_star : Nicola, ex di Sara Affi Fella, parla dell morte del padre 'E' stato ucciso': - infoitcultura : Nicola Panico di Temptation Island: “Mio padre è stato ucciso” - RobertaAmorino : Nicola, ex di Sara Affi Fella, parla dell morte del padre: 'E' stato ucciso' -

(Di sabato 14 luglio 2018) La nuova funzione di Instagram che permette di ricevere domande dai propri follower ha coinvolto anche un ex protagonista di ”Temptation Island”. Stiamo parlando di, calciatore ed ex fidanzato storico dell’ex tronista di ”Uomini e Donne”Fella. Proprio durante una carrellata di domande curiose sulla sua vita privata, il calciatore si è imbattuto in un quesito ricorrente legato alla scomparsa del padre e che lo ha posto nuovamente davanti ad un dolore enorme. La morte del genitore è avvenuta qualche anno fa e solo oggi,si è lasciato andare ad unache in queste ore sta facendo il giro del web. Già nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia il giovane aveva accennato alla morte del padre ma solo adesso ha raccontato la verità legata a quella perdita così importante. A portargli via l’amato ...