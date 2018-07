Uccide la moglie con una serie di coltellate poi tenta il suicidio colpendosi alla gola

La moglie scopre che ha una relazione con la nuora - 64enne la Uccide strangolandola : Il 64enne ex militare e politico britannico avrebbe ucciso la moglie strangolandola dopo l'ennesima lite scoppiata in casa per la scoperta della relazione extraconiugale dell'uomo con la compagna del figlio.Continua a leggere

Omicidio a Potenza : l'ex moglie lo investe con la macchina e lo Uccide : Omicidio a Potenza. Una terribile vicenda si è consumata nella giornata di sabato a Potenza, in Basilicata, dove una donna di quarant'anni ha investito l'ormai ex marito a seguito di un pesante ...

Cagliari - strangola moglie e si Uccide : 12.31 Ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. è accaduto a Senorbì, nel sud della Sardegna, a circa 40 chilometri da Cagliari. La vittima è Paola Sechi, 51 anni casalinga. La donna sarebbe stata strangolata dal marito, 62 anni, ex dipendente della cantina sociale,che è stato poi trovato cadavere proprio vicino all'edificio, nel paese. In corso le indagini dei carabinieri che cercano di ricostruire i perché della tragedia.

Cetona - Uccide la moglie poi si impicca/ Omicidio-suicidio - soffocata con un cuscino : il commento del sindaco : Donna uccisa a Cetona: marito ricercato e poi trovato impiccato. La 40enne trovata soffocata in casa, trovata l'auto del marito, poi la tragica scoperta. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:53:00 GMT)

Uccide la moglie e si impicca : «Ha lasciato i soldi per il funerale». Tragedia nel messinese : Dramma nel messinese, a Barcellona Pozzo di Gotto. Un pasticcere di 53 anni, Nicola Siracusa, ha ucciso oggi pomeriggio l'ex moglie Maria Carmela Isgrò, 48 anni, e poi si è...

Uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita : in passato lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Ancora un omicidio suicidio, ancora un femminicidio. Dopo Cetona, è successo anche a Barcellona Pozzo di...

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo Uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l’ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senza vita sono stati ...

Ammazzata in casa nel senese - marito trovato impiccato a un albero Pasticcere 50enne strangola la moglie e si Uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona, Siena, e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata. Gli inquirenti senesi ...

Siena - donna uccisa in casa : il marito trovato impiccato a un albero. Pasticcere 50enne strangola moglie e si Uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona (Siena) e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata. Gli inquirenti senesi sono orientati a classificare la vicenda come un caso di omicidio-suicidio. --Dopo li ritrovamento del cadavere della donna, gli inquirenti si erano subito messi alla ricerca del marito, un agricoltore di 41 anni. A dare l'allarme era stato il ...

Uccide l’ex moglie e poi si impicca - lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Tragedia nel messinese. Un pasticcere di 56 anni ha ucciso a l'ex moglie e madre della figlia di 10 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi. Il delitto è stato scoperto dalla sorella donna, preoccupata per il suo prolungato silenzio. La vittima, era un'impiegata comunale e aveva già denunciato il marito per maltrattamenti.Continua a leggere

