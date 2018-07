Turchia | se Erdogan si ostina a ignorare la lezione dei mercati

Turchia : Erdogan ora controllerà anche i teatri di Stato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - le prime nomine di Erdogan : il genero alle Finanze - bavaglio alla Banca centrale : Gli occhi dei mercati e degli investitori internazionali erano tutti puntati su un nome: il nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze. Speravano

Turchia : Erdogan nomina il nuovo capo dell'esercito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Berlusconi in Turchia Prove di mediazione tra la Ue ed Erdogan : La loro amicizia politica è di vecchia data. Un sodalizio saldissimo che ha avuto il suo culmine nei primi anni del Duemila. Nel 2002 all'indomani del primo trionfo elettorale di Recep Tayyip Erdogan, Silvio Berlusconi è il primo tra i capi di governo dell'Unione europea a fargli visita. Il suo appoggio alla candidatura turca per l'Europa in quegli anni è così convinto che i giornali turchi lo definiscono "l'avvocato di Ankara". Le relazioni ...

Turchia - Erdogan nomina governo : conferme in posti chiave : Turchia, Erdogan nomina governo: conferme in posti chiave Turchia, Erdogan nomina governo: conferme in posti chiave Continua a leggere L'articolo Turchia, Erdogan nomina governo: conferme in posti chiave proviene da NewsGo.

Turchia - ERDOGAN SI INSEDIA : POTERI RAFFORZATI/ Ultime notizie : Berlusconi ad Ankara - “colloquio cordiale” : TURCHIA, ERDOGAN cancella ministero Affari europei: dopo le “purghe” si INSEDIA e accentra il potere su di sé. Le Ultime notizie sull'INSEDIAmento: niente Europa nella nuova “era” turca(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:11:00 GMT)

Turchia : Erdogan giura - è primo presidente a guidare governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - Erdogan cancella ministero Affari europei/ Dopo le “purghe” si insedia e accentra il potere su di sé : Turchia, Erdogan cancella ministero Affari europei: Dopo le “purghe” si insedia e accentra il potere su di sé. Le ultime notizie sull'insediamento: niente Europa nella nuova “era” turca(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Turchia - Erdogan al potere e le sfide diplomatiche : La Turchia oggi ha voluto prendere le vesti di difensore numero uno della causa palestinese e di tutti i musulmani nel mondo.

Turchia - Medvedev sarà presente alla cerimonia di insediamento di Erdogan - : alla cerimonia di insediamento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan la delegazione russa sarà guidata dal primo ministro Dmitry Medvedev. Lo riferisce il quotidiano turco Hürriyet. Il primo ...

A proposito di Turchia - riassunto breve degli ultimi quattro anni sotto Erdogan : ... sempre più costretti in vincoli soffocanti, che ha fatto notizia sui giornali di tutto il mondo. Nella puntata de Il tempo e la storia che la Rai ha dedicato agli ultimi trent'anni della Turchia, ...

Turchia - Erdogan si appresta a diventare Re di Turchia : L'Etat c'est moi ! Ecco l'idea di governo nazionale che ha in mente Recep Tayyip Erdogan . Ed è proprio riprendendo l'esclamazione del 1665 di Luigi XIV, re di Francia, che lo storico presidente turco ...

Turchia : Akp di Erdogan vuole anticipare voto amministrativo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - che cosa manca all'opposizione di Erdogan : L'analisi di Marta Ottaviani per Aspenia Online sui risultati dell'election day in Turchia Le piazze non bastano. E per quanto l'opposizione in questo storico election day abbia dato prova di una ...