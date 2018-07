Tuffi | Campionati Italiani 2018 | Lorenzo Marsaglia conquista il pass continentale dal

oasport

(Di sabato 14 luglio 2018) Seconda giornata di gare neidipresso l’impianto indoor Karl Dibiasi a Bolzano. Sono arrivate tre nuovicontinentali per Edimburgoin chiave azzurra:nel metro si aggiunge al già qualificato, bronzo mondiale, Giovanni Tocci, e le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani che centrano l’obiettivo nella gara dai 3 metri. Venendo alla cronaca, la finale del trampolino da un metro sorride a Tocci che ripete lo stesso punteggio dei preliminari 379.45 ma come detto il calabrese era già in possesso del biglietto per la Scozia. Una gara,quindi, animata dalla sfida per la seconda posizione trae Francesco Porco. Un confronto nel quale ha prevalso il tuffatore della Marina Militare grazie ai 391.75 punti che aveva guadagnato col secondo posto di aprile a Torino e i 401.30ti nella Coppa Tokyo a marzo sempre a ...