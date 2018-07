TRUMP+PUTIN L' unico patto che può evitare la terza guerra mondiale

ilsussidiario

(Di sabato 14 luglio 2018) Donald Trump, con le sue ultime mosse e l'incontro programmato con Putin, ha in mente di rivedere l'assetto globale: un'ultima chiamata per l'Europa. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:00:00 GMT)FINANZA/ Il piano di Savona per la rivoluzione dell'Italia, di G. SapelliVERTICE NATO/ Il "successo" boomerang di Trump: riarmare la Germania, di M. Mauro