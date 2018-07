Trump in visita in Scozia - ma la premier Sturgeon non lo accoglie e va al Gay pride : Diecimila persone hanno sfilato a Edimburgo contro il presidente Usa durante la sua visita in Scozia: la premier scozzese Nicole Sturgeon, dichiaratamente anti-Brexit, ha disertato il comitato d'accoglienza all'aeroporto di Prestwick, e ha preferito prendere invece parte, da aperta sostenitrice dei diritti Lgbt, alla marcia del Gay pride a Glasgow.Continua a leggere

Migliaia in Scozia contro visita Trump : ANSA, - ROMA, 14 LUG - Circa 10.000 persone hanno marciato attraverso la capitale scozzese di Edimburgo per protestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e decine di manifestanti si ...

Russiagate - il procuratore Mueller incrimina 12 militari russi. I dem a Trump : "Annulla la visita da Putin" : Il procuratore speciale Robert Mueller. che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12 cittadini russi, relative alle interferenze sul voto negli Usa. Si tratta di 12 militari russi considerati parte del servizio di intelligence militare di Mosca (Gru) e l'accusa avanzata dal procuratore speciale Mueller è di aver cospirato per effettuare violazioni informatiche ai danni dei democratici durante la campagna per ...

Gb : visita Trump - allerta ambasciata Usa : LONDRA, 10 LUG - L'ambasciata Usa a Londra rivolge un insolito invito alla prudenza ai cittadini americani nel Regno Unito in vista delle manifestazioni di protesta convocate per venerdì 13 contro la ...

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Melania Trump visita centro per bambini migranti. Ma sulla giacca c’è la scritta : “Non mi importa niente - e a te?” : Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un centro migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...