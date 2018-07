Usa : Trump - i 12 russi? C'era Obama - non io : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Donald Trump torna ad attaccare il suo predecessore alla Casa Bianca, Barack Obama, dopo l'incriminazione di 12 russi nell'ambito del russiagate. "Le storie che avete sentito ieri sui 12 russi si riferiscono a cose avvenute durante l'amministrazione Obama, non l'amministrazione Trump. Perché non hanno fatto qualcosa, soprattutto quando si è saputo che il presidente Obama era stato informato dall'Fbi a settembre, prima delle ...

Intende dal punto di vista delle relazioni internazionali o sul fronte interno? «Su entrambi i versanti, ma soprattutto su quello della politica interna, visto che finora il Congresso " compresa la ...

Dodici ufficiali dell'intelligence russa sono stati incriminati, negli Stati Uniti, per aver hackerato le email del Partito Democratico prima delle elezioni presidenziali di due anni fa. Lo ha ...

Il procuratore speciale Robert Mueller. che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12 cittadini russi, relative alle interferenze sul voto negli Usa. Si tratta di 12 militari russi considerati parte del servizio di intelligence militare di Mosca (Gru) e l'accusa avanzata dal procuratore speciale Mueller è di aver cospirato per effettuare violazioni informatiche ai danni dei democratici durante la campagna per ...

Donald Trump in un anno e mezzo ha danneggiato la NATO più di quanto hanno fatto l'URSS prima e la Russia poi in settanta anni. Lo ha scritto in Twitter l'ex ambasciatore americano in Russia Michael ...

Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"

La Germania è "totalmente controllata e Prigioniera della Russia", per la sua dipendenza energetica. E gli alleati sono dei "delinquenti" perché non spendono abbastanza per la difesa comune. Donald Trump è arrivato a Bruxelles per il vertice Nato e le sue dichiarazioni hanno sollevato nuove discussioni e polemiche. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha risposto spiegando che la Germania di oggi è "un Paese unito nella libertà". Le ...

Uno spettro si aggira per l'Europa. E ne è portatore Donald Trump, atterrato ieri sera nel Vecchio continente per una settimana di incontri con gli alleati che si annunciano...

