Trump dopo Trump

Trump fa dietrofront - dopo le critiche alla May : "Relazioni con Gb molto forti"

Trump vs May: "Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio". Poi fa marcia indietro: "La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra

Trump-May : 'Dopo la Brexit - accordo di libro scambio' : E naturalmente della politica estera, di difesa e dei temi della sicurezza, su cui lavoriamo davvero a stretto contatto con gli Usa". Theresa May ringrazia Donald Trump per il sostegno dato dagli Usa ...

Donald Trump e Theresa May mano nella mano. Dopo la Brexit "un accordo di libero scambio" : Tra dr. Donald e mr. Trump, questa volta esce fuori il volto buono. Il presidente americano sfodera il suo sorriso migliore al bilaterale con Theresa May, si dice entusiasta per relazioni mai così buone fra Londra e Washington, "un rapporto molto, molto solido", vede grandi opportunità dalla Brexit e apre alla firma di un accordo di libero scambio, sottolinea la forte sintonia su diversi temi, dalla Nato, all'Iran fino alla ...

E «American Idiot» torna in classifica dopo 14 anni. Merito di Trump : Lo hanno chiesto i social network. «Possa il Regno Unito mettere in scena la più potente protesta anti-Trump che si sia mai vista», senza armi, slogan o miriadi di giovani arrabbiati pronte a scorrazzare tra il traffico di Londra. La «resistenza», se così poi è dato chiamarla, deve passare per la musica. «Scaricate o ascoltate in streaming American Idiot». «Make the chart great again», ironizza ...

Usa,ambasciatore in Gb: Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit

Usa - ambasciatore in Gb : Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit : A Donald Trump piacerebbe fare un accordo bilaterale Usa-Gb non appena sarà concluso il processo della Brexit. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Washington l'ambasciatore Usa a Londra Woody ...

Schwarzenegger ironizza su Trump : "Dopo il carbone che fai - resusciti i Floppy Disk e i Blockbuster? : In passato, oltre che per le politiche ambientali, aveva sparato bordate anche in merito alla politica di tolleranza zero in fatto di immigrazione . E chi meglio di lui, immigrato in prima persona, ...

Messico - Lopez Obrador Presidente/ Ultime notizie - risultati elezioni : dopo Trump parla Evo Morales : elezioni Messico, Lopez Obrador nuovo Presidente: trionfa il populismo di sinistra. E' scontro con Trump? Il Presidente Usa si complimenta, le prime promesse di Amlo.

Spicer dopo Trump - ora è conduttore tv : 4.19 L'ex portavoce di Trump, Sean Spicer, lavora alla conduzione di un talk show. Secondo il New York Times, Spicer,ospiterà "alcune tra le figure pubbliche più interessanti per un drink e una conversazione leggera in un pub o in un bar". Il talk,"Sean Spicer's Common Ground" non è stato ancora acquistato da alcun network ma inizierà ad essere girato a luglio. Tra gli ospiti anche Michael Avenatti,l'avvocato di Stormy Daniels, la pornostar ...

Melania Trump e il suo primo messaggio dopo la polemica della giacca : La first lady Melania Trump nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per una giacca verde che, sulla schiena, mostrava la scritta "I really don't care. Do u?" ("A me non importa, e a te?"). Frase che ha scatenato la fantasia di molti giornali americani: le parole erano riferite al presidente USA? O forse a Melania non importava nulla delle polemiche scatenate dall'affaire migranti al confine USA-Messico?Worst First Lady ever ...

Usa - è caos al Congresso dopo la retromarcia di Trump sui bambini migranti : Condividi Intanto la politica continua a balbettare. Il decreto esecutivo firmato mercoledì da Donald Trump non dà vere soluzioni: si limita a ordinare che in futuro negli arresti dei nuclei ...

Confermati i concerti dei Pearl Jam in Italia dopo il forfait a Londra : arriva una dedica a Trump : I concerti dei Pearl Jam in Italia sono Confermati. dopo la paura per il forfait di Eddie Vedder, la band si è trovata nelle condizioni ottimali per portare avanti il tour che presto toccherà il nostro paese con diverse date in programma. Il gruppo capitanato da Eddie Vedder ha dovuto annullare uno dei concerti a Londra a causa di una laringite che ha colpito il leader. Il live è in via di riprogrammazione, mentre in Italia sono in grado di ...

Nucleare - Trump dopo Kim ora accarezza anche l'Iran : Il resto è materiale buono solo per i fotografi e le notizie di cronaca. Che vengono puntualmente smentite il giorno dopo. Gli allarmatissimi esperti israeliani , fonte 'Debka', sono convinti che ...