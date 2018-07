Tricolore francese sbagliato alla Parata del 14 luglio | sul web dilaga ignoranza | “sembra

sportfair

(Di sabato 14 luglio 2018) L’errore dell’aeronauticadel 14fa scatenare il web, ma l’Gaffe ed incidenti oggi, a Parigi, durante ladel 14, per commemorare la Presa della Bastiglia: in un primo momento a far sorridere è stato lo schianto tra due motociclisti della Guardia Repubblicana, successivamente a lasciare con l’amaro in bocca è stata l’esibizione dell’aeronautica. Uno dei nove aerei in volo, il primo per l’esattezza, ha emesso fumo dal colore, ‘sporcando’ di rosso la prima parte della bandiera, che sarebbe dovuta essere blu. Tante le reazioni sul web dopo la gaffe in diretta tv: “sembra la bandiera croata”, ha affermato qualcuno, ingannando troppe persone. A dire il vero, l’errore non fa pensare per nullabandiera della Croazia. I vessilli ...