Tragedia in piscina a Latina | autopsia | la 13enne è morta annegata

Tragedia in piscina - autospia : annegata : 14.25 Sara Francesca Basso, la 13enne morta tragicamente nella piscina di un hotel a Sperlonga (Latina), sarebbe morta per annegamento. E' quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia eseguita al Policlinico di Tor Vergata. Dall'esame autoptico non sarebbero emersi segni a supporto dell'ipotesi di un malore.Per un quadro più preciso bisognerà attendere l'esito di esami istologici. La ragazzina sarebbe stata trattenuta sul fondo della ...

Tragedia nella piscina di un hotel - 17enne trovato morto : si stava divertendo con gli amici : Un ragazzo di soli 17 anni è morto, forse per un malore, nella piscina del Nuovo hotel San Felice allo Scalo di Torano Castello: la vittima, C.G.L. di origini rumene, si era recata nella struttura con alcuni amici per passare qualche ora di relax.Continua a leggere