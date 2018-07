Tragedia al lago di Pilato | escursionista scivola e cade in un dirupo dopo un volo di 60

fanpage

(Di sabato 14 luglio 2018) Un uomo di 55 anni è morto durante un'escursione aldi. Lungo la strada che conduce al luogo molto amato dagli escursionisti, il 55enne sarebbeto - per cause ancora da accertare - ed è mortoundi oltre 60 metri. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.