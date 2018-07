Traffico droga Mestre | il responsabile del centro accoglienza finito nell’inchiesta | “Una

Cagliari. Traffico di droga - arresti : Cagliari. Traffico di droga, arresti – Sette persone arrestate e altre sette destinatarie dell’obbligo di dimora per reati di Traffico di droga. E’ il risultato della maxi operazione dei carabinieri di Cagliari scattata all’alba nel capoluogo, ma anche a Sassari e Nuoro. Impegnati oltre ottanta uomini dei rispettivi Comandi provinciali, con l’ausilio di diverse unità cinofile, militari dello Squadrone ...

Rapine ad anziani e Traffico di droga - dodici arresti nel Nuorese - Sardiniapost.it : Sono 12 gli arresti tra le province di Nuoro e Sassari, effettuati dalla Squadra Mobile di Nuoro in collaborazione con la Mobile di Sassari, su ordine del Gip del tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu. I ...

Nuoro. Rapine a anziani - droga - Traffico d’armi. Arresti : Nuoro. Rapine a anziani, droga, traffico d’armi. Arresti – La Polizia di Stato di Nuoro ha sgominato un pericoloso gruppo criminale, composto da cittadini italiani dimoranti nel nuorese, dedito alla commissione di Rapine ad anziani, spaccio di sostanze stupefacenti e traffico di armi. Le misure sono state eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, in collaborazione con quella di Sassari e del Commissariato ...

Bagnara Calabra. Traffico di droga 10 arresti : Blitz antimafia operato dai Carabinieri di Reggio Calabria con il coordinamento della Dda. I militari hanno eseguito 10 arresti. Gli indagati

Calabria - Traffico droga : 10 arresti : 6.00 I Carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda), hanno eseguito 10 arresti. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tentato omicidio, minaccia a pubblico ufficiale e altri reati con l'aggravante del metodo mafioso le accuse a vario titolo. Sgominata un'organizzazione dedita al traffico di cocaina e hashish, che voleva acquisire il controllo del territorio di Bagnara Calabra, ...

Roma - Traffico di cocaina dal Sud America/ Video - 9 arresti : trasformavano la droga in crema inodore : Roma, traffico di cocaina dal Sud America. Video, 9 arresti: trasformavano la droga in crema inodore. 17 kg di droga e 60.000 euro di contanti sequestrati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Roma - smantellato Traffico di cocaina - 9 arresti : droga negli shampoo e riti della Santeria cubana : smantellato nella Capitale un traffico internazionale di cocaina. I carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Roma, stanno dando esecuzione a una ...

'Ndrangheta - operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria/ Ultime notizie - 28 arresti per Traffico armi e droga : 'Ndrangheta, operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria: Ultime notizie, 28 arresti (15 in carcere e 13 ai domiciliari) per traffico di armi clandestine e droga(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:01:00 GMT)

‘Ndrangheta. Traffico d’armi e droga - 36 arresti in Calabria : ‘Ndrangheta. Traffico d’armi e droga, 36 arresti in Calabria – Nuovo consistente colpo delle forze dell’ordine contro la ‘ndrangheta. È di 36 provvedimenti di custodia cautelare (15 in carcere, 13 agli arresti domiciliari e 8 di presentazione alla P.G.) il risultato di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Gli ...

Varese : Traffico internazionale di droga - 15 arresti : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Quindici persone arrestate, 43 chili di cocaina e oltre 230mila euro in contanti sequestrati. E' il bilancio di un'operazione dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Varese che stamane, al termine di una complessa attività investigativa, hanno dato

Droga : Traffico internazionale tra Italia e Serbia - 12 arresti : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Dodici persone sono state arrestate in un'operazione contro il traffico internazionale di Droga e armi tra Italia e Serbia. In particolare gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un provvedimento emesso dalla procura di Milano (pr

Traffico di droga e armi - dodici in manette tra Italia e Serbia della Guardia di Finanza : Traffico di droga e detenzione di armi clandestine. Sono queste le accuse nei confronti di otto cittadini Italiani, residenti tra Milano e Monza, fermati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo su richiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio e del pm Maurizio Ascione. Nelle stesse ore sono stati arrestati quattro serbi, uno dei quali considerato al vertice dell’organizzazione e da tempo ...

NE : capo polizia - sradicare il Traffico di droga è un'illusione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Traffico di droga - gestivano una "rete" nel Nord Est : 15 arresti : Traffico di droga, gestivano una "rete" nel Nord Est: 15 arresti Blitz della Polizia di Trento contro un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti tra Trento, Verona, Vicenza e Ferrara. In manette 14 richiedenti asilo e un italiano. Gli spacciatori comunicavano via WhatsApp per evitare le forze ...