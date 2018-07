Tour of Austria | Visconti fa il tris e il Team Bahrain-Merida domina | festa siciliana a

Vittoria di tappa per Antonio Nibali al Tour of Austria - tutta l’emozione di Vincenzo : “mi veniva da ridere” : tutta la gioia di Vincenzo Nibali per la Vittoria al Tour of Austria del fratello minore Antonio Grande gioia, ieri, in casa Nibali: il piccolo della famiglia dei ciclisti messinesi ha trionfato al Tour of Austria, nella dura salita di Sonntaberg. Una gioia immensa per Antonio, ma anche per il fratello maggiore Vincenzo, attualmente impegnato al Tour de France: “vincere non è mai semplice e quella è una corsa molto dura, pianura ...

Nibali - che impresa di Antonio al Tour of Austria! Lo “Squaletto” diventa grande proprio un Venerdì 13 di Luglio… [GALLERY] : Antonio Nibali vince la 7ª tappa del Tour of Austria con una straordinaria azione da lontano: il fratello dello Squalo ha staccato tutti sulla dura salita di Sonntagberg Antonio Nibali ha appena ottenuto la sua prima vittoria da professionista, ad appena 25 anni: lo “Squaletto”, fratello minore di Vincenzo impegnato al Tour de France, ha trionfato nella 7ª tappa del Tour of Austria dopo una lunga fuga da lontano e una serie ...

E adesso Visconti non si ferma più : vince anche la 4ª tappa del Tour of Austria - è dominio Bahrain-Merida. Forse questi ragazzi dovevano andare al Tour… : Tour of Austria, splendida vittoria di Giovanni Visconti: è la seconda nelle ultime tre tappe! A vedere quello che gli uomini del Team Bahrain-Merida stanno facendo al Tour of Austria, viene da mettersi le mani ai capelli per i guai che i compagni di squadra hanno passato ieri al Tour de France rischiando il k.o. e arrivando al traguardo soltanto in quattro mentre Visconti, Mohoric, Nibali junior, Padun e Pernsteiner stanno dominando la ...

Urlo Visconti - gioia italiana al Tour of Austria : il siciliano vince la 2ª tappa e diventa leader della classifica generale - è dominio Bahrain Merida! [FOTO] : Primo successo stagionale per il siciliano della Bahrain Merida al Tour of Austria Il siciliano Giovanni Visconti della Bahrain Merida ha vinto oggi la seconda tappa del Tour of Austria a Telfes, regolando il gruppo nella volata finale su un traguardo in salita. Dopo tanti secondi posti, è stata la prima vittoria stagionale per Visconti che avrebbe meritato questo successo già al Giro d’Italia e adesso è anche leader della classifica ...

Bweach volley - World Tour 2018 Baden. Quanta Austria nei quarti sulla sabbia di casa! : Tanta Austria nei quarti di finale del torneo casalingo 1 Stella di Baden che ha vissuto oggi la prima giornata derl tabelone principale senza azzurri al via. L’attesa era tutta per i vice campioni del mondo Doppler/Horst che hanno vinto le prime due sfide del torneo sulla sabbia di casa ma bene sono andate le cose anche per Winter/Horl ed Ermacora/Pristauz in campo maschile. Nei quarti di finale tra le donne ...

Beach Volley - World Tour 2018 Baden e Tangshan. La giovane Italia in rosa punta al main draw in Austria e Cina : Si gioca in Austria, a Baden (torneo 1 Stella) e in Cina, a Tangshan (torneo 2 Stelle solo femminile) da oggi a domenica e c’è tanta Italia in qualificazione con l’obiettivo di ripetere l’exploit di una settimana fa quando le coppie azzurre al femminile centrarono un bis di ingressi nel tabellone principale. Zuccarelli/Traballi, dopo la finale di Nantong, sono già nel main draw del torneo cinese, che vede altre tre coppie ...

Tour estivo fra le città austriache : 4 tappe imperdibili : La sera non perdetevi gli spettacoli all'Opera, mentre di giorno salite sulla collina Schlossberg e ammirate la città dall'alto in tutto il suo splendore. ©Graz Tourismus/Harry Schiffer LINZ Per una ...

Vienna diventa capitale degli eSport : il League of Legends Premier Tour farà tappa in Austria : Si prospetta un autunno elettrizzante per Vienna e per tutti gli appassionati di eSport Austriaci ed europei, dato che Reed Exhibitions, ReedPOP e Riot Games hanno appena annunciato che il League of Legends Premier Tour farà tappa in Austria, nella sua capitale, per la prima volta nella storia.Questo round di uno dei tornei eSport più seguiti al mondo si svolgerà il 17 e il 18 novembre 2018 alla Vienna Challengers Arena nell'ambito del Messe ...