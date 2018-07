Tour | Groenewegen vince ottava tappa

Tour de France : bis di Groenewegen nell'8ª tappa - Van Avermaet in giallo : Dylan Groenewegen ha vinto anche l'ottava tappa del Tour de France, la frazione pianeggiante da Dreux ad Amiens Metropole. L'olandese, che si era imposto già nella volata di ieri, ha preceduto il ...

Tour de France 2018 - ottava tappa : Dylan Groenewegen trova il bis in volata! Battuti Greipel e Gaviria : Altra volata per il Tour de France 2018, alla vigilia dell’attesissima svolta per la tappa del pavé. L’ottava frazione, quella sempre particolare visto che svolta nel 14 luglio, giorno della festa nazionale Francese, partita da Dreux e giunta dopo 181 chilometri in quel di Amiens Métropole è stata vinta da Dylan Groenewgen: l’olandese della LottoNL-Jumbo trova una fantastica doppietta, oggi grazie ad una strepitosa rimonta. ...

Tour de France 2018 - Groenewegen vince in volata la settima tappa : Il velocista Dylan Groenewegen, del Team Lotto NL-Jumbo, ha vinto la settima tappa del Tour de France 2018, da Fougeres a Chartres, 231 chilometri, la più lunga. L'olandese ha trionfato in volata ...

Tour de France 2018 : le pagelle della settima tappa. Groenewegen domina la volata - Gaviria e Sagan ancora tra i primi - Kristoff sbaglia i tempi : Dylan Groenewegen si è imposto nettamente allo sprint nella settima tappa del Tour de France 2018. Il corridore olandese ha battuto Fernando Gaviria e Peter Sagan sul traguardo di Chartres. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della settima tappa. pagelle settima TAPPA Tour DE France Dylan Groenewegen 10: una volata davvero dominata dal 25enne di Amsterdam, che torna alla vittoria al Tour dopo quella sui Campi ...

