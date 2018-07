Tour : giuria retrocede Greipel e Gaviria : ANSA, - ROMA, 14 LUG - La giuria del Tour de France ha deciso di retrocede re, per reciproche scorrettezze, agli ultimi posti del primo gruppo Andrè Greipel e Fernando Gaviria per volata scorretta ad ...

Tour de France - arrivano i provvedimenti della giuria : pesante sanzione per Greipel e Gaviria dopo l’ottava tappa : Per le reciproche scorrettezze messe in atto durante la volata, Greipel e Gaviria sono stati declassati Si attendeva l’intervento della giuria, così è stato. Fernando Gaviria e André Greipel sono stati declassati al termine dell’ottava tappa del Tour de France. Niente podio di giornata per i due corridori, protagonisti di reciproche scorrettezze durante la volata di Amiens vinta da Groenewegen. I due velocisti sono venuti a ...