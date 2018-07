Tour de France 2018 Streaming video e diretta tv | percorso | orario | vincitore 8^ tappa

Tour de France - Vincenzo Nibali : ‘Lo sforzo è stato violento’ : Se tre anni fa il Mur de Bretagne era stato il primo campanello d’allarme per Vincenzo Nibali in un Tour de France [VIDEO] di alti e bassi, stavolta la breve salita bretone ha dato una risposta molto più confortante. Il fuoriclasse siciliano ha ben pedalato nella sesta tappa del Tour, nonostante un frazionamento del gruppo verso meta' corsa che lo ha costretto ad inre per qualche chilometro. Nel temuto finale invece Nibali è andato molto bene, ...

Tour de France 2018 - domani tappa 8. Orari tv - percorso e favoriti : Ennesima frazione pianeggiante al Tour, 180 chilometri per velocisti da Dreux ad Amiens tappa 7. Le pagelle di Angelo Costa Tour de France 2018, tutte le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso

Tour de France 2018 - il gruppo si prende una giornata di riposo. Domenica c’è il pavé… : Con ogni probabilità oggi abbiamo assistito alla giornata meno spettacolare finora al Tour de France 2018. Tra attaccanti poco convinti e il gruppo che ha viaggiato con una velocità di percorrenza bassissima rispetto al solito (fino ai -10km), pare che i corridori nella settima frazione abbiano approfittato della cosiddetta “tappa di trasferimento” per riposarsi un po’. Il percorso, da Fougères a Chartres, la tratta più lunga ...

Tour de France 2018 : le pagelle della settima tappa. Groenewegen domina la volata - Gaviria e Sagan ancora tra i primi - Kristoff sbaglia i tempi : Dylan Groenewegen si è imposto nettamente allo sprint nella settima tappa del Tour de France 2018. Il corridore olandese ha battuto Fernando Gaviria e Peter Sagan sul traguardo di Chartres. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della settima tappa. pagelle settima TAPPA Tour DE France Dylan Groenewegen 10: una volata davvero dominata dal 25enne di Amsterdam, che torna alla vittoria al Tour dopo quella sui Campi ...

Tour de France 2018 - Dylan Groenewegen : “Mi sentivo bene - contento per la vittoria : voglio festeggiare questa sera” : Dylan Groenewegen ha vinto la settima tappa del Tour de France: l’olandese ha sconfitto Fernando Gaviria e Peter Sagan al termine di una volata regale sul traguardo di Chartres dopo addirittura 231 chilometri. La frazione più lunga di questa edizione della Grande Boucle ha sorriso al 25enne che lo scorso anno si era imposto sui Campi Elisi a Parigi. L’uomo della Lotto NLJumbo ha trionfato nettamente e si è portato il dito alla bocca ...

Tour de France 2018 - le altre classifica : Sagan e Gaviria - che battaglia per la maglia verde : La settima tappa del Tour de France 2018 ha spostato qualcosina nella classifica a punti dove Peter Sagan e Fernando Gaviria continuano a darsi battaglia. Tutto immutato invece nella classifica per gli scalatori e in quella riservata ai giovani guidata ancora da Andersen. classifica A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 PETER Sagan 111 BORA – HANSGROHE ...

Classifica Tour de France 2018 : Greg Van Avermaet rafforza la maglia gialla. 16° Vincenzo Nibali a 6? da Froome : Greg Van Avermaet si conferma in maglia gialla al termine della settima tappa del Tour de France 2018. Il Campione Olimpico ha guadagnato tre secondi allo sprint bonus e ha così rafforzato il primo posto in Classifica generale con 6” di margine su Geraint Thomas. Non cambia nulla tra i big che si sono mantenuti nella pancia del gruppo nel corso della frazione più lunga di questa Grande Boucle: distacchi sempre minimi tra Rigoberto Uran, ...

Tour de France 2018 - settima tappa : Dylan Groenewegen pazzesco in volata - battuti Gaviria e Sagan : Si torna a disputare una volata di gruppo al Tour de France 2018: nella settima tappa, la più lunga di tutta la Grande Boucle, da Fougères a Chartres (231 chilometri), non viene rispettato il pronostico. A vincere, forse anche un po’ a sorpresa, è un mostruoso Dylan Groenewegen: l’olandese della LottoNL-Jumbo spara la sua cartuccia alla grande con uno sprint sontuoso. battuti addirittura per distacco i rivali più attesi: Gaviria e ...

