Tour de France 2018 | la tappa Arras Citadelle-Roubaix terminerà in anticipo! Orario

Tour de France 2018 - Dylan Groenewegen : “Sono orgoglioso della squadra e di me stesso. Voglio vincere ancora sui Campi Elisi” : Dylan Groenewegen centra la seconda vittoria consecutiva al Tour de France 2018. Il velocista olandese si è imposto anche sul traguardo di Amiens Métropole, battendo André Greipel e Fernando Gaviria, declassificati poi per un contatto irregolare tra i due. Il 25enne di Amsterdam ha fatto invece un’altra volata perfetta, scatenando tutta la sua potenza negli ultimi metri. Tanta soddisfazione e la consapevolezza di aver centrato un grande ...

Tour de France : Groenewegen centra la doppietta - Martin in ritardo : Dopo le doppiette centrate da Gaviria e Sagan è arrivato ora il momento di Dylan Groenewegen sulle strade del Tour de France. L’ottava tappa era l’ennesima occasione per i velocisti in questa prima settimana di corsa piuttosto monotona e il corridore olandese ha replicato il successo di ieri. L’altra notizia importante della giornata è la caduta in cui è incappato Daniel Martin. Il capitano della UAE Emirates ha cercato di recuperare con l’aiuto ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche. Peter Sagan rafforza la maglia verde : Peter Sagan allunga nella classifica a punti al Tour de France 2018 grazie al secondo posto nell’ottava tappa e alla penalizzazione di Fernando Gaviria: ora il Campione del Mondo ha 63 lunghezze di vantaggio sul colombiano. Tutto invariato nelle classifiche scalatori e giovani. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 Peter Sagan 111 BORA – ...

Tour de France : bis di Groenewegen nell'8ª tappa - Van Avermaet in giallo : Dylan Groenewegen ha vinto anche l'ottava tappa del Tour de France, la frazione pianeggiante da Dreux ad Amiens Metropole. L'olandese, che si era imposto già nella volata di ieri, ha preceduto il ...

Tour de France - 8a tappa : trionfa ancora Groenewegen : Seconda vittoria consecutiva per l'olandese ad Amiens, davanti a Greipel e Gaviria: Van Avermaet resta in giallo

Tour de France - nuovi scossoni in classifica generale alla vigilia di una tappa dal sapore leggendario sul pavè della Roubaix nel giorno della finale Mondiale Francia-Croazia : Tour de France, ecco la nuova classifica generale alla vigilia della tappa sul pavè della Roubaix L’ottava tappa del Tour de France con l’arrivo a Amiens Métropole s’è conclusa con la doppietta in volata dell’olandese Dylan Gronewegen, che in un parterre deluxe ha anticipato sulla linea del traguardo niente popò di meno che – in ordine – Greipel, Gaviria e Sagan. Il campione del mondo slovacco si ...

Tour de France - gesto vergognoso di Gaviria in volata : tremenda testata sferrata a Greipel a 70 km/h [VIDEO] : Durante la volata dell’ottava tappa del Tour de France, Fernando Gaviria si è reso protagonista di un gesto che potrebbe costargli carissimo Dylan Groenewegen concede il bis, vincendo anche ad Amiens. Dopo essersi messo in tasca la settima tappa del Tour de France, l’olandese si prende anche l’ottava battendo in volata Greipel e Gaviria, a sua volta protagonista di un brutto gesto che potrebbe costargli davvero ...

Tour de France 2018 - la classifica generale dei favoriti. Rigoberto Uran al comando - Nibali a 23? : L’ottava tappa del Tour de France 2018 si è conclusa con la volata vincente di Groenewegen ma la frazione pianeggiante ha cambiato anche la classifica dei favoriti visto che Daniel Martin è incappato in una caduta ed è dunque giunto al traguardo attardato rispetto agli altri big. Rigoberto Uran guida la classifica generale dei favoriti con 6 secondi su Alejandro Valverde e 8” su Richie Porte. Chris Froome è a 17”, Vincenzo ...

Classifica Tour de France 2018 - Greg Van Avermaet in maglia gialla. Nibali tallona Froome - Daniel Martin perde tanto : Qualche cambiamento nella Classifica generale del Tour de France 2018 dopo l’ottava tappa. Il belga Greg Van Avermaet mantiene la maglia gialla con appena tre secondi di vantaggio su britannico Geraint Thomas ed otto sull’americano Tejay Van Garderen. Perdono terreno il Francese Julian Alaphilippe e l’irlandese Daniel Martin a causa di una caduta. Vincenzo Nibali, migliore degli italiani, si trova ad appena 6″ dal ...

Tour de France 2018 - ottava tappa : Dylan Groenewegen trova il bis in volata! Battuti Greipel e Gaviria : Altra volata per il Tour de France 2018, alla vigilia dell’attesissima svolta per la tappa del pavé. L’ottava frazione, quella sempre particolare visto che svolta nel 14 luglio, giorno della festa nazionale Francese, partita da Dreux e giunta dopo 181 chilometri in quel di Amiens Métropole è stata vinta da Dylan Groenewgen: l’olandese della LottoNL-Jumbo trova una fantastica doppietta, oggi grazie ad una strepitosa rimonta. ...

Tour de France – Pazzesco Groenewegen! Volata super sul traguardo di Amiens : l’olandese firma il bis : Dylan Groenewegen taglia per primo il traguardo di Amiens: il ciclista olandese firma il bis dopo il successo di ieri con un’altra strepitosa Volata finale Dopo la strepitosa vittoria di Dylan Groenewegen nella tappa di ieri, quest’oggi prende il via l’ottavo appuntamento del Tour de France 2018. Il tracciato che si snoda per 181 km da Dreux ad Amiens è ancora una volta prevalentemente pianeggiante, fatta eccezione per i ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Arras Citadelle-Roubaix. C’è il pavé! Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : domani (domenica 15 luglio) andrà in scena la nona frazione del Tour de France 2018. I corridori percorrono 156,5km da Arras a Roubaix affrontando ben 15 settori in pavé, per un totale di 21,7km complessivi sulle pietre dell’Inferno del Nord, mai così tanti all’interno della rassegna della Grande Boucle. Con molta probabilità la graduatoria generale potrebbe subire uno scossone notevole, gli scalatori dovranno cercare di limitare i ...

