Tour de France 2018 | la classifica generale dei favoriti Rigoberto Uran al comando

Classifica Tour de France 2018 - Greg Van Avermaet in maglia gialla. Nibali tallona Froome - Daniel Martin perde tanto : Qualche cambiamento nella Classifica generale del Tour de France 2018 dopo l’ottava tappa. Il belga Greg Van Avermaet mantiene la maglia gialla con appena tre secondi di vantaggio su britannico Geraint Thomas ed otto sull’americano Tejay Van Garderen. Perdono terreno il Francese Julian Alaphilippe e l’irlandese Daniel Martin a causa di una caduta. Vincenzo Nibali, migliore degli italiani, si trova ad appena 6″ dal ...

Tour de France 2018 - ottava tappa : Dylan Groenewegen trova il bis in volata! Battuti Greipel e Gaviria : Altra volata per il Tour de France 2018, alla vigilia dell’attesissima svolta per la tappa del pavé. L’ottava frazione, quella sempre particolare visto che svolta nel 14 luglio, giorno della festa nazionale Francese, partita da Dreux e giunta dopo 181 chilometri in quel di Amiens Métropole è stata vinta da Dylan Groenewgen: l’olandese della LottoNL-Jumbo trova una fantastica doppietta, oggi grazie ad una strepitosa rimonta. ...

Tour de France – Pazzesco Groenewegen! Volata super sul traguardo di Amiens : l’olandese firma il bis : Dylan Groenewegen taglia per primo il traguardo di Amiens: il ciclista olandese firma il bis dopo il successo di ieri con un’altra strepitosa Volata finale Dopo la strepitosa vittoria di Dylan Groenewegen nella tappa di ieri, quest’oggi prende il via l’ottavo appuntamento del Tour de France 2018. Il tracciato che si snoda per 181 km da Dreux ad Amiens è ancora una volta prevalentemente pianeggiante, fatta eccezione per i ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Arras Citadelle-Roubaix. C’è il pavé! Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : domani (domenica 15 luglio) andrà in scena la nona frazione del Tour de France 2018. I corridori percorrono 156,5km da Arras a Roubaix affrontando ben 15 settori in pavé, per un totale di 21,7km complessivi sulle pietre dell’Inferno del Nord, mai così tanti all’interno della rassegna della Grande Boucle. Con molta probabilità la graduatoria generale potrebbe subire uno scossone notevole, gli scalatori dovranno cercare di limitare i ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : brutta caduta! A terra Daniel Martin e Alaphilippe : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon ...

Tour de France 2018 - le previsioni meteo della tappa di Roubaix. Rischio pioggia sul pavé? Il tempo nell’Inferno del Nord : Domenica 15 luglio si disputerà la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima da tutti i ciclisti perché prevede ben 22 chilometri sul pavé nei pressi di Roubaix, ricalcando il percorso finale della grande Classica (ma senza il Carrefour de l’Arbre). Si preannuncia grande spettacolo per una frazione che sicuramente riscriverà la classifica generale prima del giorno di riposo e delle attese ascese alpine e pirenaiche: sulle pietre ...

Tour de France – Spallate ed esilaranti imitazioni : che divertimento con Sagan e Nibali alla partenza dell’8ª tappa [GALLERY] : Che spettacolo con Sagan e Nibali: divertimento all’inizio dell’ottava tappa del Tour de France 2018 E’ iniziata l’ottava tappa del Tour de France: ancora una volta saranno i velocisti i protagonisti alla Grande Boucle, in attesa delle tappe montuose della prossima settimana e del pavè di domani. Intanto, nei primi momenti della tappa odierna, sono Sagan e Nibali ad attirare l’attenzione, i due campioni sono ...

Tour de France 2018 - tutti i tratti in pavé della nona tappa. Quasi una Parigi-Roubaix nella Grande Boucle : La nona tappa della Grande Boucle è tra le più temute di questa edizione della Grande Boucle. La Arras-Roubaix, infatti, prevede infatti ben 15 tratti in pavé per un totale di 21,7 chilometri sulle pietre dell’Inferno del Nord con un finale che ricalcherà proprio quello della Classica più famosa al mondo. Il gruppo si dovrà cimentare con questo ostico esercizio e si prevede uno stravolgimento in classifica: chi ha le gambe può fare la ...

Tour de France - Tom Dumoulin : 'La penalità andrebbe data sempre' : È stata una giornata sfortunata per Tom Dumoulin quella che ieri ha portato il Tour de France al traguardo del Mur de Bretagne. Mentre la corsa era lanciatissima verso il finale, il campione olandese si è dovuto fermare per un incidente meccanico. Dopo aver cambiato una ruota con l'aiuto del compagno di squadra Geschke, il corridore della Sunweb ha cercato di recuperare, ma non è riuscito più a riprendere la coda del gruppo [VIDEO], ed è ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 10^ tappa Annecy-Le Grand Bornand : Il Tour de France [VIDEO], dopo la giornata di riposo di lunedì 16, ripartira' il giorno seguente da Annecy per la prima di una serie di tappe sulle Alpi. I corridori saranno chiamati a scalare le prime montagne di questa edizione della Grande Boucle. La frazione di martedì 17 luglio 2018 giungera' fino a Le Grand Bornand, con 5 GPM da affrontare lungo il percorso, di cui 1 contrassegnato come Hors Catégorie. Sara' interessante vedere cosa ...