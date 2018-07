ilfattoquotidiano

: Torino, operazione antiriciclaggio: tra i 53 indagati anche Gattuso in quanto socio di una delle società coinvolte - fattoquotidiano : Torino, operazione antiriciclaggio: tra i 53 indagati anche Gattuso in quanto socio di una delle società coinvolte - c_appendino : Ringrazio la @poliziadistato per questa operazione anti-droga che ha portato a 22 arresti, toccando alcune delle zo… - RichbonesE : RT @fattoquotidiano: Torino, operazione antiriciclaggio: tra i 53 indagati anche Gattuso in quanto socio di una delle società coinvolte htt… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Spuntail nome di Gennarotra i 53in un’inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea, che ha portato oggi i carabinieri del Comando provinciale dia notificare nove misure cautelari, otto obblighi di dimora e un arresto in carcere per il personaggio chiave dell’indagine, Pasquale Motta, originario di Cosenza, ritenuto vicino a clan di ‘ndrangheta. L’allenatore del Milan, campione del mondo nel 2006, è indagato per trasferimento fraudolento di valori, in, con il 35% delle quote, della società agricola ‘Tre olmi‘ di Gallarate, fallita nel 2014 e considerata dagli investigatori uno degli strumenti di riciclaggio. L’imprenditore Pasquale Motta, 45 anni, di Pino Torinese, legato a persone vicine alla ‘ndrangheta, costituiva – secondo l’accusa – proprio società per riciclare denaro. ...