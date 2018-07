Tocca di nuovo a loro

huffingtonpost

: ??Il doppio gioco di Malta in alto mare. Barcone con 450 immigrati a bordo. Il soccorso tocca all'isola che chiede l… - masechi : ??Il doppio gioco di Malta in alto mare. Barcone con 450 immigrati a bordo. Il soccorso tocca all'isola che chiede l… - GuidaTVoggi : RT @masechi: ??Il doppio gioco di Malta in alto mare. Barcone con 450 immigrati a bordo. Il soccorso tocca all'isola che chiede la cooperazi… - Homeland85 : RT @masechi: ??Il doppio gioco di Malta in alto mare. Barcone con 450 immigrati a bordo. Il soccorso tocca all'isola che chiede la cooperazi… -

(Di sabato 14 luglio 2018) E' stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono infatti sul pattugliatore Protector, inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari.Il governo italiano è intervenuto dopo un lungo braccio di ferro con Malta, che aveva preso in carico il coordinamento del soccorso senza però mandare navi e senza rendersi disponibile ad accogliere sull'isola i migranti. Ora il destino dei migranti è nelle mani dei ministri Salvini e Toninelli che dovranno decidere su un eventuale sbarco in un porto italiano.