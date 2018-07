Tita-Banti sul tetto europeo del Nacra17

Vela – Europei Nacra 17 - Tita e Banti calano il bis : azzurri campioni : Ruggero Tita e Caterina Banti campioni Europei nei Nacra 17, replicando il successo dell’anno scorso. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei campioni Europei Under 23 Ruggero Tita con Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) si riconfermano campioni Europei nella classe Nacra 17 a Gdynia in Polonia. Il team azzurro si riconferma in grande forma e ancora una volta – come già successo a Palma a marzo e a Hyeres per la World ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti mantengono la prima posizione nel Nacra 17 - il meteo rallenta il programma dei 49er : Un’altra giornata difficile dal punto di vista meteorologico ha pesantemente condizionato il programma odierno degli Europei delle classi Nacra 17,49er e 49er FX, in corso di svolgimento a Gdynia in Polonia. La pioggia e la mancanza di vento non ha permesso il regolare svolgimento delle regate previste, infatti si sono disputate solo due prove dei Nacra 17 ed una dei 49er. Tra i Nacra 17 si sono svolte la terza e la quarta regata di ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in piena lotta per il titolo. In difficoltà gli equipaggi del 49er : Seconda giornata di regate a Gdynia, in Polonia, sede dei Campionati Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Nella classe mista sono in piena lotta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno Ruggero Tita e Caterina Banti. I due azzurri hanno chiuso la giornata in crescendo, con un quarto, un terzo e un primo posto, portando il loro totale a 10 punti. A pari merito con Tita e Banti ci sono le due coppie rivali degli azzurri, gli ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti terzi nel Nacra 17 dopo la prima giornata. Bene gli azzurri nel 49er : Sono scattati oggi gli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX a Gdynia, in Polonia. Un vero e proprio test generale in vista dei Mondiali di Aarhus, quanto mai fondamentali perché oltre al preziosissimo titolo iridato assegneranno anche le prime carte olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti sono i campioni in carica della classe mista ed hanno cominciato da dove avevano lasciato, vincendo la prima regata. Nella seconda è arrivato un ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : sempre al comando Tita e Banti nel Nacra 17. Perdono terreno gli altri : Seconda giornata di regate a Marsiglia, valide per le Finali della Coppa del Mondo di Vela. Ruggero Tita e Caterina Banti sono ancora in testa nel Nacra 17, con 16 punti dopo sei regate. Oggi sono arrivati un sesto, un primo e un terzo posto, ma i due azzurri non sono più soli al comando, perché il loro totale è stato raggiunto dai britannici John Gimson e Anna Burnet (4-3-8 oggi). Classifica corta perché a 17 al terzo posto ci sono altri due ...