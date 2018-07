Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Berlino 2018 | programma | orari e tv

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Giancarlo Tazza conquista uno splendido secondo posto nello skeet maschile : Terminate le competizioni di skeet dopo la terza giornata di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Dall’Arizona giunge la prima medaglia tricolore, un argento al collo di Giancarlo Tazza nella prova maschile, vinta dal coreano Jongjun Lee. Al termine delle ultime due serie impeccabili di qualificazione il tiratore casertano classe 1988 si trovava alla pari dell’atleta della Corea del Sud (123/125), con la prima ...

Ancelotti incontra i tifosi azzurri con Insigne e patron De Laurentiis Segui la diretta video dal riTiro : Arriva il weekend e a Dimaro-Folgarida cresce l?entusiasmo con un numero crescente di tifosi (già numerosissimi) ad assistere agli allenamenti degli azzurri al campo di Carciato. Quello...

RiTiro precampionato Aic per i senza contratto : Prenderà il via lunedi’ 16 (e si concluderà il 3 agosto) al Centro Tecnico di Coverciano il Ritiro precampionato organizzato dall’Associazione italiana calciatori riservato ai “senza contratto”. Grazie all’accordo con la Figc, anche per quest’anno, tutti i calciatori partecipanti potranno conseguire l’abilitazione ad “allenatore di base – Uefa B” seguendo l’apposito corso ...

Salvini : 'Diciotti? Nessuno scontro - ma Tiro dritto. Entro l'estate taglio ai fondi per richiedenti asilo' : Dopo l'intervento di Sergio Mattarella a favore dello sbarco degli immigrati dalla Diciotti, Matteo Salvini scaccia le ricostruzioni secondo le quali ci sarebbe stato uno scontro con il Quirinale o ...

Scaletta dei Negramaro a Lecce il 13 luglio - orari e riTiro biglietti per l’ultimo concerto allo Stadio del Mare : Col concerto dei Negramaro a Lecce di venerdì 13 luglio si conclude l'avventura de L'amore che torni Tour Stadi 2018 con cui la band ha presentato dal vivo i brani dell'ultimo omomimo album insieme ai classici del suo repertorio. Tornati negli stadi dopo anni di tour nei palazzetti, tra giugno e luglio Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), ...

Sabatini : 'Ronaldo follia! Ho minacciato Allegri : Tiro fuori il contratto...' : Walter Sabatini si racconta in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport . Queste le anticipazioni in prima pagina per il dt della Sampdoria: 'Cristiano Ronaldo alla Juve è una lucida follia. Ci voleva un coraggio enorme solo a pensarla! Allegri ? Mi accusano di non ...

MotoGp - le lacrime di Pedrosa in conferenza stampa : Dani annuncia il riTiro e piange [VIDEO] : Dani Pedrosa poche ore fa ha annunciato il ritiro dalla MotoGp tra le lacrime, lo spagnolo dopo tante vittorie appende il casco al chiodo Era già nell’aria, ma l’annuncio di Dani Pedrosa ha colpito lo stesso tutti. Lo spagnolo dopo tanti successi ha deciso che a fine stagione appenderà il casco al chiodo e dirà addio alle piste di MotoGp. L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa, convocata dallo stesso pilota, sul ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Il riTiro di Pedrosa? Pensavo continuasse a correre. Spero di avere meno problemi rispetto al 2017” : Valentino Rossi si proietta al GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, con determinazione e voglia di lottare. Non è mancato, però, da parte del nove volte iridato un pensiero sulla decisione di Daniel Pedrosa, pilota della Honda, di smettere di correre al termine di questa stagione. “Il ritiro di Pedrosa? Il nostro sport perde uno dei migliori piloti. Meritava di vincere un Mondiale in MotoGP. Probabilmente questa è la ...

Tiro con l’arco – Presentati i Mondiali 2018 di Cortina [GALLERY] : Sono stati Presentati oggi i Mondiali di Tiro con l’arco che si terranno dal 4 al 9 settembre a Cortina Dal 4 al 9 settembre tornano negli splendidi scenari dolomitici di Cortina d’Ampezzo i World Archery Field Championships. I migliori arcieri del mondo nella disciplina arcieristica del “Tiro di campagna” si sfideranno per la conquista dei titoli iridati. Per la “Regina delle Dolomiti” si tratta della seconda edizione ospitata sul ...

Gioca con il Resto del Carlino e partecipa agli eventi del riTiro del Bologna FC : Tanto calcio ma anche intrattenimento e divertimento all'aria aperta per tutta la famiglia sulle incantevoli Dolomiti di Brenta, con 4 amichevoli e 2 spettacoli da vivere insieme a staff e squadra: ...

Tiro con l’Arco - Cortina d’Ampezzo ospiterà a settembre i Campionati Mondiali tiro di Campagna : Giovedì 12 luglio verranno presentati i Campionati Mondiali di tiro con l’arco – specialità “tiro di Campagna” che si disputeranno a Cortina d’Ampezzo dal 4 al 9 settembre L’Italia torna ad essere il centro del tiro con l’Arco mondiale. A Cortina d’Ampezzo (Bl) si svolgerà dal 4 al 9 settembre la XXVI edizione dei Campionati Mondiali tiro di Campagna che vedranno sui percorsi allestiti negli splendidi scenari che ...

Dimaro : domani arriva il Napoli - mercoledì la conferenza di Ancelotti. Il programma completo del riTiro : Sul piano degli spettacoli il programma prevede: il Cabaret di Made in Sud , lunedì 16 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, , lo spettacolo Luciano Maci, ...