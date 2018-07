Tiravo | ma era intrappolata Il racconto del turista che ha tentato di

agi

: Sperlonga, Sara morta in piscina Il turista: «Tiravo, era intrappolata» L'ipotesi di un malore - Corriere della Sera - GiostraGiacomo : Sperlonga, Sara morta in piscina Il turista: «Tiravo, era intrappolata» L'ipotesi di un malore - Corriere della Sera - zazoomnews : Tiravo era intrappolata il risucchio era troppo forte: parla il turista che ha tentato di salvare Sara Francesca Ba… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Sara morta a Sperlonga, il turista: «Tiravo, ma era intrappolata» Ricostruzione -

(Di sabato 14 luglio 2018) Sarà l'autopsia a cercare di fare chiarezza sulla morte di Sara Francesca Basso, la 13 enne di Morolo (Fr) vittima del potentissimo bocchettone della piscina idromassaggio del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga. La ragazzina potrebbe aver avuto un malore per una bibita ghiacciata bevuta poco prima di entrare in piscina. Per il momento il magistrato titolare delle indagini ha disposto il sequestro della piscina e dell'impianto idraulico e ha iscritto sul registro degli indagati quattro persone: il nuovo amministratore della società proprietaria della struttura, il manutentore e il costruttore della piscina, e l'ex proprietario della struttura. Per tutti si ipotizza il reato di omicidio colposo. Ildelamericano "Abbiamo fatto di tutto, abbiamo cercato disperatamente di staccarla dal fondo della piscina. Ma ...