huffingtonpost

: 'Tiravo, era intrappolata, il risucchio era troppo forte': parla il turista che ha tentato di salvare Sara Francesc… - HuffPostItalia : 'Tiravo, era intrappolata, il risucchio era troppo forte': parla il turista che ha tentato di salvare Sara Francesc… - AngelaVillani9 : RT @Corriere: Sara morta a Sperlonga, il turista: «Tiravo, ma era intrappolata» Ricostruzione -

(Di sabato 14 luglio 2018) ", ma era": questo ha affermato ilamericano che si è tuffato per tentare di salvare Sara Francesca Basso, la ragazzina morta nella piscina del Virgilio Grand Hotel di Sperlonga.ndo con i carabinieri, l'ospite dell'albergo avrebbe confermato - come hanno fatto altri testimoni della drammatica vicenda - che "la giovane è rimasta sott'acqua per molto tempo". Sul Corriere della Sera si legge:«Abbiamo fatto di tutto, abbiamo cercato disperatamente di staccarla dal fondo della piscina. Ma ilera. Non ci siamo riusciti». Il senso di colpa continua a tormentarlo. Anche se lui di colpe non ne ha. Anzi. Con un medico e altri due clienti si è tuffato subito nella piscina per salvare Sara Francesca Basso. Purnon è bastato e rimane il pensiero che si sarebbe potuto fare qualcosa di più per ...