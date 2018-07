Thailandia | video | ragazzi sognano il cibo; a breve a casa

I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia : Le prime immagini dell'estrazione vera e propria mostrano i passaggi stretti e allagati per cui sono dovuti passare i sommozzatori e i ragazzi The post I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - ecco le prime immagini dei “cinghialotti”. Il video dei Navy seal thai girato durante il salvataggio : Il giorno dopo il salvataggio dei 12 ragazzini e il loro allenatore dalla grotta Tham Luang dalla thailandia arrivano buone notizie sulle condizioni dei cinghialotti (così li hanno chiamati per tutto il tempo i soccorritori), ricoverati in ospedale. Il governo ha pubblicato le prime immagini dei piccoli pazienti: alcuni di loro fanno il segno della vittoria, altri sono riusciti anche ad alzarsi in piedi. Sono tenuti in camere da sei ...

Thailandia - lo spettacolare video delle operazioni di salvataggio in grotta realizzato dai Navy Seal : I Navy Seal thailandesi hanno pubblicato un video che mostra l’intera operazione di salvataggio dei 12 ragazzi e del loro allenatore intrappolati in una grotta allagata, un calvario di 17 giorni che ha tenuto il mondo incollato alla tv. Gli ultimi membri del gruppo sono stati tratti in salvo martedì 10 luglio. L'articolo Thailandia, lo spettacolare video delle operazioni di salvataggio in grotta realizzato dai Navy Seal proviene da Il ...

Thailandia : il VIDEO dell’incredibile salvataggio dei ragazzi nella grotta : Immagini dell’eccezionale salvataggio in Thailandia in cui si vedono alcuni dei giovani calciatori mentre vengono trasportati in barella fuori della grotta sedati e con indosso le mute sono state pubblicate sulla pagina Facebook dei Navy SEALs, la valorosa squadra di sommozzatori dell’esercito thailandese il cui intervento nelle operazioni di salvataggio è stato fondamentale.-- I ragazzi tratti in salvo fuori dalla grotta sono stati fortemente ...

Thailandia - Elon Musk realizza un mini sommergibile da salvataggio e pubblica dei video dall’interno della grotta : Il video pubblicato sull’account Instagram di Elon Musk martedì mattina mostra i soccorritori impegnati ad affrontare un guado per raggiungere i quattro ragazzi e il loro allenatore di calcio che rimangono ancora intrappolati. Il miliardario fondatore di SpaceX ha pubblicato il filmato ripreso durante la notte (9-10 luglio) dopo aver consegnato un mini-sottomarino sperimentale che, secondo lui, potrebbe essere in grado di aiutare nelle ...

Thailandia - salvati i primi 4 ragazzi : VIDEO - : Sono ancora 8 i giovani calciatori intrappolati nella grotta insieme al loro allenatore. I 4 già recuperati dai soccorritori sono stati trasferiti in ospedale: stanno relativamente bene, anche se uno ...