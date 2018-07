Thailandia | i ragazzi sorridenti ringraziano dall' ospedale | Stiamo bene

Thailandia - i ragazzi ringraziano dall’ospedale : “Stiamo bene” : Sorridono e sono pieni di gratitudine i 12 ragazzi, che assieme al loro allenatore lasceranno giovedì l’ospedale di Chiang Rai, dove sono ricoverati da quando sono stati tratti in salvo dalla grotta di Tham Luang, nel Nord della Thailandia. “I 13 ‘Cinghiali’ – così si chiama la loro squadra di calcio – sono tutti in buone condizioni fisiche (…), e sono tutti sono su di morale“, ha detto ai ...

Thailandia : i 12 ragazzi della grotta saranno dimessi il 12 luglio : I 12 giovani calciatori ed il loro allenatore, salvati dalla grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, potrebbero essere dimessi dall’ospedale il 12 luglio: lo ha reso noto il Ministro della Salute, Piyasakol Sakolsatayadorn. I ragazzi, rimasti intrappolati nella caverna per 18 giorni, si stanno riprendendo, sia fisicamente che mentalmente. Al momento il loro contatto con il mondo esterno è molto limitato: le visite dei familiari ...

Thailandia - il racconto dei ragazzi bloccati nella grotta : ecco perché sono entrati e come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i ragazzi della grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

Thailandia - Hollywood vuole girarci un film ma il governatore dice : 'Sono solo ragazzi - lasciamoli tornare a scuola' : Hanno avuto un incidente e sono finiti sotto i riflettori, seguiti per giorni dal mondo intero. Ma sono solo ragazzi. lasciamoli tranquilli. Hanno bisogno di riprendersi dopo questa terribile ...

Thailandia - i sorrisi dei ragazzi in ospedale : Si sa ora che, poco dopo il salvataggio, ha ceduto la principale delle pompe che facevano uscire l’acqua dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia. La grotta è stata invasa dall’acqua e i ragazzi, fossero stati ancora dentro, non avrebbero avuto scampo. Sembra quindi ancora più un miracolo vederli sorridenti nelle prime foto uscite dall’ospedale in cui i 12 cinghialotti e il loro allenatore sono in quarantena. Sorridono e parlano, anche se non ...

Thailandia - sorrisi - inchini e lenzuola pulite per i 12 ragazzi della grotta «Non sono eroi - li aspetta la scuola» : La grotta di Tham Luang è chiusa e lo rimarrà per mesi: uno striscione all'ingresso ringrazia «tutto il mondo venuto a salvare i 13». L'operazione Tham Luang diventerà un museo permanente interattivo ...

I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia : Le prime immagini dell'estrazione vera e propria mostrano i passaggi stretti e allagati per cui sono dovuti passare i sommozzatori e i ragazzi The post I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.