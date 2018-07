Thailandia | i 12 ragazzi della grotta saranno dimessi il 12 luglio

Thailandia - il racconto dei ragazzi bloccati nella grotta : ecco perché sono entrati e come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i ragazzi della grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

Thailandia - Hollywood vuole girarci un film ma il governatore dice : “Sono solo ragazzi - lasciamoli tornare a scuola” : Thailandia, Hollywood vuole girarci un film ma il governatore dice: “Sono solo ragazzi, lasciamoli tornare a scuola” Thailandia, Hollywood vuole girarci un film ma il governatore dice: “Sono solo ragazzi, lasciamoli tornare a scuola” Continua a leggere L'articolo Thailandia, Hollywood vuole girarci un film ma il governatore dice: “Sono solo ragazzi, lasciamoli tornare a scuola” proviene da NewsGo.

Thailandia - Hollywood vuole girarci un film ma il governatore dice : 'Sono solo ragazzi - lasciamoli tornare a scuola' : Hanno avuto un incidente e sono finiti sotto i riflettori, seguiti per giorni dal mondo intero. Ma sono solo ragazzi. lasciamoli tranquilli. Hanno bisogno di riprendersi dopo questa terribile ...

Thailandia - i sorrisi dei ragazzi in ospedale : Si sa ora che, poco dopo il salvataggio, ha ceduto la principale delle pompe che facevano uscire l’acqua dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia. La grotta è stata invasa dall’acqua e i ragazzi, fossero stati ancora dentro, non avrebbero avuto scampo. Sembra quindi ancora più un miracolo vederli sorridenti nelle prime foto uscite dall’ospedale in cui i 12 cinghialotti e il loro allenatore sono in quarantena. Sorridono e parlano, anche se non ...

Thailandia - il governatore : “Sono solo ragazzi - lasciamo che tornino a scuola” : Thailandia, il governatore: “Sono solo ragazzi, lasciamo che tornino a scuola” Thailandia, il governatore: “Sono solo ragazzi, lasciamo che tornino a scuola” Continua a leggere L'articolo Thailandia, il governatore: “Sono solo ragazzi, lasciamo che tornino a scuola” proviene da NewsGo.

Thailandia - sorrisi - inchini e lenzuola pulite per i 12 ragazzi della grotta «Non sono eroi - li aspetta la scuola» : La grotta di Tham Luang è chiusa e lo rimarrà per mesi: uno striscione all'ingresso ringrazia «tutto il mondo venuto a salvare i 13». L'operazione Tham Luang diventerà un museo permanente interattivo ...

Thailandia - RAGAZZI TUTTI SALVI ORA IN QUARANTENA/ Ultime notizie : la grotta diventerà sito turistico? : THAILANDIA, Ultime notizie sul salvataggio: TUTTI liberi i 12 RAGAZZIni e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 23:35:00 GMT)

I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia : Le prime immagini dell'estrazione vera e propria mostrano i passaggi stretti e allagati per cui sono dovuti passare i sommozzatori e i ragazzi The post I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - dottore-eroe perde il papà poco dopo la fine del salvataggio dei 12 ragazzi e del coach : Thailandia, dottore-eroe perde il papà poco dopo la fine del salvataggio dei 12 ragazzi e del coach E’ stato l’ultimo a uscire dalla grotta di Tham Luang Continua a leggere L'articolo Thailandia, dottore-eroe perde il papà poco dopo la fine del salvataggio dei 12 ragazzi e del coach proviene da NewsGo.

Thailandia - ragazzi tutti salvi ora in quarantena/ Ultime notizie : video dell’eroico salvataggio nella grotta : Thailandia, Ultime notizie sul salvataggio: tutti liberi i 12 ragazzini e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Thailandia - RAGAZZI IN QUARANTENA MA "STANNO BENE"/ Ultime notizie video : sorrisi e saluti dall'ospedale : THAILANDIA, Ultime notizie sul salvataggio: tutti liberi i 12 RAGAZZIni e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:19:00 GMT)

Thailandia : il VIDEO dell’incredibile salvataggio dei ragazzi nella grotta : Immagini dell’eccezionale salvataggio in Thailandia in cui si vedono alcuni dei giovani calciatori mentre vengono trasportati in barella fuori della grotta sedati e con indosso le mute sono state pubblicate sulla pagina Facebook dei Navy SEALs, la valorosa squadra di sommozzatori dell’esercito thailandese il cui intervento nelle operazioni di salvataggio è stato fondamentale.-- I ragazzi tratti in salvo fuori dalla grotta sono stati fortemente ...

Thailandia - ai ragazzi sono stati somministrati calmanti per facilitare l'uscita dalla grotta : ... da questa incredibile storia di forza di volontà e cooperazione esce vincitrice tutta la Thailandia: per giorni il mondo si intenerito vedendo la compostezza e la tenacia con cui il Paese ha ...