Tfr | da luglio non sarà più in busta paga Cosa cambia

(Di sabato 14 luglio 2018) Da questo mese di2018, secondo quanto comunicato ufficialmente il 102018 dall'Inps con il messaggio n° 2791 viene recepito il termine della disciplina relativa alla Qu.i.r., la quota integrativa della retribuzione che, fino a questo momento, era erogata e, quindi, presente nelladel singolo dipendente privato. In pratica, fino al 30 giugno 2018 i dipendenti del settore privato hanno avuto la possibilita' di richiedere al proprio datore di lavoro, in via sperimentale, il versamento della quota maturanda del proprio TFR. Questa integrazione dello stipendio mensile era riservata ai dipendenti impiegati da almeno 6 mesi in azienda. I motivi dell'abolizione Il messaggio dell'Inps chiarisce esplicitamente quali siano state le ragioni che hanno condotto all'abolizione dell'integrazione introdotta nel 2015 dall'allora Governo Renzi. In pratica, l'abolizione ...