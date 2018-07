Terremoto magnitudo 4 4 in Calabria | paura ma non si registrano danni

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine : A una profondità di 57 chilometri al largo di Tropea, è stata avvertita nettamente dalla popolazione

Notte di paura al largo della Calabria : alle 4.50 una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 Italia a rischio sismico : mappa : alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. al momento non si registrano danni , ma solo tanta paura

Terremoto di magnitudo 4 - 4 al largo di Tropea in Calabria - nessun danno : Un Terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare al largo delle coste di Tropea, in Calabria. La scossa, che si è verificata ad una profondità di 57 km, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. ...

