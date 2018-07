Terremoto in Calabria | scossa di magnitudo 4 4 sul versante sud-occidentale

newsinforma

: Terremoto di magnitudo 4,4 al largo di Tropea in Calabria, nessun danno - LaStampa : Terremoto di magnitudo 4,4 al largo di Tropea in Calabria, nessun danno - repubblica : Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria: paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine [news aggiorn… - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 al largo della Calabria #calabria -

(Di sabato 14 luglio 2018) Alle ore 4.50 di questa mattina (sabato 14 luglio 2018) è stata registrata unadidi4.4 sulle coste dellasud-, al largo di Tropea. Il movimento tellurico, verificatosi a 57 km di profondità, è stato avvertito dalla popolazione, come testimoniano le decine di telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze di polizia da parte dei residenti e dei turisti, presenti in massa in questo periodo. Fortunatamente, la Protezione Civile ha fatto sapere che – al momento – non si registrano danni a persone o cose.diin: grande paura, ma nessun danno Secondo il servizio Hai Sentito il, il sisma è stato avvertito in vari Comuni, tra cui quelli di Lamezia Terme, Messima, Reggio, Catanzaro e Cosenza. Per la scala Richter, undi4.4 è classificato come leggero ed è descritto ...