Terremoto in Calabria | scossa di magnitudo 4 4 alle 4 50 del mattino

Terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine : Una forte scossa di Terremoto , di magnitudo 4.4 , si è verificata in Calabria a una profondità di 57 chilometri al largo di Tropea ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Non si segnalano ...

Terremoto - scocca di magnitudo 4.4 al largo della Calabria · LameziaClick LameziaClick : TROPEA , VIBO VALENTIA, - Un Terremoto di magnitudo 4.4 é stato registrato alle 04:50:55 dagli strumenti dell'INGV , Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare al largo delle coste di ...

Terremoto a Tropea - scossa avvertita in tutta la Calabria meridionale - magnitudo 4.4 : Una scossa ti Terremoto di magnitudo 4.4 ha spentato stamane la Tropea e la Calabria meridionale. Il sisma ha espresso una magnitudo di 4.4 ed è stato avvertito chiaramente nei centri di Ricadi, Drapia, Nicotera, Parghelia, Zaccanopoli, Zungri, Joppolo, Tropea, Zambrone, fino Vibo Valentia.Continua a leggere

C’è stato un Terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : Con epicentro in mare, al largo di Tropea: non sono stati segnalati danni a persone o cose The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria appeared first on Il Post.

Terremoto - scocca di magnitudo 4.4 al largo della Calabria : TROPEA , VIBO VALENTIA, - Un Terremoto di magnitudo 4.4 é stato registrato alle 04:50:55 dagli strumenti dell'INGV , Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare al largo delle coste di ...

Terremoto oggi in Calabria/ INGV ultime scosse : Tropea - sisma M 4.4 al largo della costa vibonese : Terremoto oggi in Calabria INGV ultime scosse: Tropea, sisma M 4.4 al largo della costa vibonese. Paura questa notte, attorno alle ore 4:50: le terra ha tremato(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:08:00 GMT)

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...

Forte Terremoto al largo di Tropea alle 4.50. Scossa avvertita a Reggio Calabria e Messina : Paura alle 4.50 a Tropea e sui paesini della costa calabra affollati di turisti con centinaia di telefonate ai centralini di vigili del fuoco e forze di polizia. Un terremoto di magnitudo 4.4...

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 - paura nella notte : La scossa registrata al largo delle coste di Tropea alle 4.50. Nessun danno. Decine di chiamate a vigili del fuoco e polizia

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine : Un terremoto di magnitudo 4.4 é stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare al largo delle coste di Tropea, in Calabria. La Scossa, che si è verificata ...

Paura in Calabria : alle 4.50 registrata scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 Italia a rischio sismico : mappa : alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. al momento non si registrano danni , ma solo tanta Paura

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine : A una profondità di 57 chilometri al largo di Tropea, è stata avvertita nettamente dalla popolazione

Terremoto magnitudo 4.4 in Calabria : paura ma non si registrano danni : Terremoto magnitudo 4.4 in Calabria: paura ma non si registrano danni La scossa si è verificata alle 4.50 della notte ed è stata avvertita in diverse zone costiere della Regione in questo periodo affollata di turisti. Al momento non sono segnalati danni Parole chiave: ...

Notte di paura al largo della Calabria : alle 4.50 una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 Italia a rischio sismico : mappa : alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. al momento non si registrano danni , ma solo tanta paura