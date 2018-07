Terremoto in Calabria magnitudo 4 4 | paura nella notte

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...

Terremoto di magnitudo 4 - 4 al largo della Calabria - nessun ferito : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4,4 é stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) al largo delle coste di Tropea, in Calabria, a una profondità di 57 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, con decine di chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia anche da parte dei turisti che affollano le località balneari calabresi, ma non si registrano danni o feriti.

