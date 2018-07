Terremoto | il centro polifunzionale di Norcia può essere riaperto

Il Terremoto magnitudo 4.4 della notte in Calabria - epicentro al largo di Tropea : la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte in Calabria, la scossa in particolare è avvenuto alle ore 04:50 al largo di Tropea. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Costa Calabra sud occidentale Data 14/07/2018 UTC 02:50:55 Latitudine 38.70° Longitudine 15.80° magnitudo 4.4 Profondità 57 Km La ...

Terremoto Norcia - Cassazione annulla sequestro del centro Boeri : Terremoto Norcia, Cassazione annulla sequestro del centro Boeri Terremoto Norcia, Cassazione annulla sequestro del centro Boeri Continua a leggere L'articolo Terremoto Norcia, Cassazione annulla sequestro del centro Boeri proviene da NewsGo.

Terremoto centro Italia - l’Ingv : “La sequenza sismica durerà ancora due anni - sismicità di fondo troppo alta” : “Prima del 24 agosto 2016 la sismicità di fondo era molto bassa. Tutt’ora, dopo oltre 90mila eventi sismici, la sismicità di fondo è molto più alta di quella precedente al 2016, quindi per almeno uno o due anni continueremo ad avere una sismicità tale per cui la sequenza sismica nel Centro Italia non è terminata. Anche se il grosso dell’energia sembra essersi liberato, non possiamo escludere possibili recrudescenze”. Così ...

Terremoto centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.417, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 194 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 99,20% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.637 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate ...

Terremoto centro Italia : consegnate chiavi delle ultime “casette” Sae a Valfornace : Oggi a Valfornace (MC) sono state consegnate le chiavi delle ultime 48 “casette” Sae sulle 152 complessive. “I Comuni che devono completare le Sae sono rimasti 2 e cio’ significa che 25 comunita’ su 27 sono tornate nei propri territori di appartenenza. Restano Visso, che completera’ entro il mese, e Camerino, dove il lavoro e’ stato imponente, perche’ si sta, di fatto, costruendo una citta’ e ...

Terremoto centro Italia - ricostruzione post sisma : approvate tre ordinanze : Ieri pomeriggio il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, accompagnato dal Direttore Ing. D’Alberto, ha partecipato alla riunione della “Cabina di Coordinamento per la ricostruzione post sisma 2016/17” presso gli Uffici del Commissario Straordinario di Palazzo Chigi a Roma. Nel corso della seduta sono stati approvati tre importanti provvedimenti: 1) Ordinanza “sisma-Bonus”, che disciplina i ...

Terremoto in Albania - sisma M 5.1/ INGV ultime notizie - epicentro Durazzo : scosse avvertite anche nel Salento : Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:33:00 GMT)

Terremoto centro Italia : raccolte 63 mila tonnellate di macerie in Umbria : in Umbria, nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia, sono state smaltite circa 63mila tonnellate di macerie e 130mila di terre e rocce: lo ha reso noto il presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari. “Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere, adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla,” ha spiegato Salari ...

Forte scossa di Terremoto in Albania : epicentro a Durazzo - paura a Tirana - avvertita anche in Puglia : Una Forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, precisamente alle 11:01 di stamattina. La scossa è stata di magnitudo 4.9 e s’è verificata sulla costa di Durazzo, non lontano da Tirana dove la popolazione l’ha distintamente avvertita. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Imponente frana a Crotone: “megalandslide” in atto da milioni di ...