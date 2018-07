Terremoto Calabria | correlazione con il vulcano Marsili e rischio tsunami | il capo della

meteoweb.eu

: Calabria: un #terremoto di magnitudo 4.4 in mare al largo delle coste di Tropea. La scossa ad una profondità di 57… - RaiNews : Calabria: un #terremoto di magnitudo 4.4 in mare al largo delle coste di Tropea. La scossa ad una profondità di 57… - repubblica : Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria: paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine [news aggiorn… - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 al largo della Calabria #calabria -

(Di sabato 14 luglio 2018) Grande paura inper ilavvertito in mattinata nel vibonese e in gran parteregione. La scossa, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 04:50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica elogia con epicentro in mare al largo di Tropea ad profondità ipocentrale di 56.6 km. Tantissime le “segnalazioni pervenute al numero verde 800222211Sala operativa regionale unica (SORU)Protezione civileRegionesoprattutto, sia dalla popolazione residente che dai molti turisti che affollano la costa tirrenica calabrese”. In esclusiva ai microfoni di MeteoWeb ilProtezione Civileed esperto CNR Carlo Tansi, che si trova a Tropea per delle verifiche post-sisma, chiarisce la situazione. “Innanzitutto – spiega l’esperto – bisogna evidenziare che si tratta di una scossa che non risulta in ...