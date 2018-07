Terremoto avvertito a Reggio Calabria e Messina LIVE

La terra trema - Terremoto di magnitudo 3.7 : avvertito dalla popolazione : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata stata registrata questa mattina alle 9.11, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella zona delle Madonie, in provincia di...

Terremoto in Albania avvertito in Puglia - scosse anche a Macerata : L'insolito movimento tellurico è stato avvertito nella tarda mattinata di mercoledì 4 luglio 2018 in tutto il Salento: epicentro poco a nord di Durazzo, in Albania. La Puglia non è nuova ad avvertire tali fenomeni visto che anche nei mesi scorsi vi fu una scossa di Terremoto poco a nord della costa brindisina. Quella avvertita ieri è stata più forte delle precedenti scosse, infatti si è arrivati al grado 5.1 della scala Richter. Subito la gente ...

Terremoto di 3.9 nel canale di Sicilia. 'Avvertito chiaramente a Linosa - Lampedusa e Pantelleria' : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 14.21 dall'Ingv nel canale di Sicilia meridionale. L'istituto di vulcanologia ha rilevato la magnitudo in 3.9 a profondità di 9 chilometri. Il ...

Terremoto OGGI A PIACENZA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 avvertito anche in Lombardia - 19 maggio 2018 - : TERREMOTO a PIACENZA OGGI, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Chiamate ai vigili del fuoco. Continua a tremare l'Emilia Romagna dopo la forte scossa di TERREMOTO di magnitudo M 4.3 avvenuta in provincia di PIACENZA. Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, che è in contatto con le strutture ...

Terremoto OGGI A PIACENZA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 avvertito anche in Lombardia (19 maggio 2018) : TERREMOTO a PIACENZA OGGI, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Tante chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:02:00 GMT)

Terremoto sul Marsili - il vulcano sommerso nel Tirreno. «Avvertito alle Eolie» : Un Terremoto di magnitudo 3.3 è stato avvertito nell'area del vulcano sommerso Marsili, la cui attività è costantemente monitorata dai sismologi. La scossa è stata...

Terremoto sul Marsili - il vulcano sommerso nel Tirreno. 'Avvertito alle Eolie' : Un Terremoto di magnitudo 3.3 è stato avvertito nell'area del vulcano sommerso Marsili , la cui attività è costantemente monitorata dai sismologi. La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 16.45 a ...

Terremoto sul Marsili - il vulcano sommerso nel Tirreno. 'Avvertito alle Eolie' : Un Terremoto di magnitudo 3.3 è stato avvertito nell'area del vulcano sommerso Marsili , la cui attività è costantemente monitorata dai sismologi. La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 16.45 a ...