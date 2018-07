Tennis | Wimbledon | Djokovic vola in finale | Rafa si arrende 10-8 al quinto set

Tennis - sabato stellare a Wimbledon tra Nadal-Djokovic e la finale donne : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Wimbledon - maratona di 6 ore e 32 minuti : è la seconda partita più lunga della storia del Tennis : maratona da record al torneo di Wimbledon , dove la semifinale del torneo maschile tra il sudafricano Kevin Anderson e l'americano John Isner è finita col punteggio di 7-6, 6-7,6-7, 6-4, 26-24 dopo 6 ...

Wimbledon e la semifinale infinita : quando il Tennis diventa un romanzo : E' forse il momento più romantica dello sport: è una delle poche situazioni agonistiche in cui non c'è, per regola, una fine scritta. Se uno dei due tennisti non strappa il servizio all'avversario, ...

Tennis - Wimbledon Anderson vince la semifinale più lunga della storia. Isner cede 26-24 al quinto : Altro che fast Tennis: questa partita ha rimpolpato le fila di chi vorrebbe un Tennis meno 'bum bum', meno influenzato dalla potenza dei servizi, in modo che lo sport della racchetta venisse ...

Tennis - Wimbledon under 18 : finisce ai quarti il sogno di Musetti : Dura un set il sogno di Lorenzo Musetti di prolungare fino alla semifinale la sua permanenza nel tabellone under 18 di Wimbledon. Il 16enne di Carrara vince il tie-break di un primo parziale giocato ...

Tennis - Wimbledon - semifinali : Nadal-Djokovic e Anderson-Isner : Come spesso accade, Wimbledon propone come piatto forte del secondo venerdì, una semifinale nobile e una semifinale tra outsider. Quella nobile , programmata per seconda, la giocheranno Rafael Nadal e ...

Tennis - Wimbledon : apre Ostapenko-Kerber - poi Serena-Goerges : Campionessa junior nel 2014 sull'erba londinese, trova la tedesca ex numero 1 del mondo, che già due volte in passato era arrivata in semifinale, scoglio superato nel 2016, fu poi battuta da Serena ...

Tennis - Wimbledon jrs : Musetti sorprende - Gaston k.o. : Il 16enne di Carrara ha provocato una delle più grosse sorprese del tabellone under 18, eliminando negli ottavi di finale il francese Hugo Gaston, numero 4 al mondo e vincitore lo scorso anno dell'...

Tennis - a Wimbledon Feder cade ai quarti di finale : "Re Roger" sconfitto da Anderson : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Roger Federer a Wimbledon. Il campione svizzero, testa di serie n.1 in tabellone all'All England Club, è stato eliminato dal sudafricano n.8 del mondo Kevin...

Tennis : Wimbledon - Federer ko nei quarti : 19.00 Al torneo di Wimbledon, clamorosa eliminazione nei quarti del n.1 e grande favorito Roger Federer: lo svizzero cede in cinque set, 26 67 75 64 13-11 al sudafricano Kevin Anderson, n.8 del tabellone, dopo una maratona di 4h13'. Federer, 36 anni, ha vinto il prestigioso torneo londinese 8 volte; per Anderson, 32 anni, sarà la prima semifinale a Wimbledon in carriera (in precedenza aveva raggiunto al massimo gli ottavi di finale).

Tennis - Wimbledon : Djokovic vola in semifinale - battuto Nishikori : L'ex numero uno del mondo, testa di serie n.12, in carriera ha vinto per 3 volte Wimbledon nel 2011, nel 2014 e nel 2015 approdando ben 8 volte in semifinale. Prossimo avversario di Djokovic il ...

