Tennis | sabato stellare a Wimbledon tra Nadal-Djokovic e la finale donne

Tra Tennis e piscina a favore del Progetto Itaca - sabato l’evento “tutti patti per il Tennis. Disco Pool Party” : Tutti pazzi per il tennis e pronti a divertirsi in piscina a favore del Progetto Itaca e della salute mentale. sabato 16 giugno il tennis Club di Padova presenta “tutti patti per il tennis. Disco Pool Party” La formula è quella del doppio giallo misto con qualificazioni al mattino per decidere il tabellone e torneo al pomeriggio. 44 i posti possibili. Ma la notizia non è questa, soprattutto se ad ospitare ed organizzare il torneo è il noto ...