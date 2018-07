Temptation Island – Ida e Riccardo si sono lasciati? Il chiaro indizio social che fa

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a Temptation Island Vip?/ Gli screzi con Ventura e De Filippi dimenticati? : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi parteciperanno a Temptation Island Vip? Gli screzi della coppia con Simona Ventura e Maria De Filippi sono solo un ricordo?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova a Temptation Island Vip? / La coppia : "Non abbiamo nulla da mettere alla prova" : Luca Onestini e Ivana Mrazova parteciperanno a Temptation Island Vip? La coppia smentisce: "È un bel programma ma non abbiamo nulla da mettere alla prova"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:05:00 GMT)

Ida e Riccardo hanno violato il contratto di Temptation Island : il giudizio del conduttore : Ida e Riccardo sono tra le coppie protagoniste di questa quinta edizione di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni sta mettendo alla prova anche il loro sentimento nato sette mesi fa all'interno dello studio di Uomini e donne. Dalle prime immagini che abbiamo visto sembrerebbe che Ida e Riccardo non se la stiano cavando proprio benissimo e, come se non bastasse, sui due si è abbattuta una dura polemica dato che i due hanno ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : Giada in lacrime per Francesco - lui "Penso a me stesso" : TEMPTATION ISLAND 2018, ecco le nuove Anticipazioni in attesa della seconda puntata di lunedì sera: in arrivo un nuovo falò, ecco cosa ne pensano i personaggi famosi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island : Raffaela e Andrea in crisi a causa di Teresa Langella : La prima puntata della quinta edizione di Temptation Island ha registrato ascolti altissimi, dimostrando che i telespettatori del reality show aumentano ogni anno sempre più. Complici i numerosi colpi di scena che hanno riguardato alcune coppie. In primis Valentina e Oronzo, i quali hanno affrontato il falò di confronto gia' nella prima puntata. Molto amate anche le coppie composte da Ida e Riccardo, conosciutisi a 'Uomini e donne', e Raffaela ...

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi pronti per Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: Mercedesz Henger e Lucas Peracchi nel cast? Qualche settimana fa Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono stati sorpresi insieme dai fotografi del settimanale Spy. I due sono sembrati essere molto affiatati, tanto da far indurre a pensare che qualcosa possa essere nato tra loro. E dopo tanto rumore ecco arrivare la conferma dai due diretti interessati, che ha creato un bel subbuglio mediatico: Lucas Peracchi e Mercedesz ...

“Ci saranno loro”. Temptation Island Vip : svelata la terza coppia : La versione vip di ”Temptation Island” è alle porte. Nonostante sia iniziata solo da una settimana la versione classica del format, il reality di coppia nella nuova versione vip si appresta ad iniziare. Le registrazioni dovrebbero essere fatte verso agosto e la messa in onda è prevista per settembre. Su chi ci sarà al timone del programma, dopo molto vociferare, non ci sono più dubbi: Simona Ventura tornerà a condurre una ...

Temptation Island - Ida e Riccardo si sono lasciati? Ecco l'indiscrezione : Dovevano essere la coppia più forte e invece sono apparsi subito come i più fragili. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, volti di Uomini e Donne -Trono Over, non hanno superato la...

Temptation Island - lo choc : 'La verità sulla morte di mio padre' : L'ex concorrente di Temptation Island Nicola Panico ha raccontato su Instagram la morte del padre. "Come hai perso tuo padre?", ha domandato un follower di Nicola. Panico ha risposto: "Questa domanda ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : Michael nella stanza di una single... : Temptation Island 2018, ecco le nuove Anticipazioni in attesa della seconda puntata di lunedì sera: in arrivo un nuovo falò, ecco cosa ne pensano i personaggi famosi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:30:00 GMT)

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Temptation Island 2018 - regolamento violato oppure no? Ecco la verità : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI sono finiti nei guai per via di una presunta violazione del regolamento di Temptation Island 2018. Ma cosa è successo?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island 2^ serata : il pianto disperato di Ida consolata da Gems : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island 2018, di cui questo lunedì 16 luglio andrà in onda la seconda serata di questa quinta edizione. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e diverse Anticipazioni su quello che vedremo in onda sono state svelate dal magazine di Uomini e donne ma anche da un video caricato sul sito web WittyTv.it, dove apprendiamo che ci sarà un nuovo confronto tra Oronzo e ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano il programma? : TEMPTATION ISLAND 2018, ecco le nuove Anticipazioni in attesa della seconda puntata di lunedì sera: in arrivo un nuovo falò, ecco cosa ne pensano i personaggi famosi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Oronzo e Valentina di Temptation Island di nuovo in coppia? Pare di si - secondo D'Anelli : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono usciti insieme o separati da Temptation Island 5? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando è stato mandato in onda il promo della seconda puntata del reality. [VIDEO] Se inizialmente si pensava che la ragazza avesse detto definitivamente addio al compagno dopo 10 anni d'amore, da quando si è saputo che ci sara' un altro confronto ...