Temptation Island 2018 Anticipazioni | in arrivo un nuovo falò | ecco cosa ne pensano i

Anticipazioni Temptation Island : su Mediaset un promo con le novità della seconda puntata : Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni dalla prima puntata della quinta edizione di Temptation Island [VIDEO], che gia' tutti i fans si chiedono cosa succedera' il prossimo lunedì. Dal promo trasmesso in questi giorni su Mediaset si evince che nel secondo appuntamento del reality ci saranno sicuramente tanti colpi di scena fra cui un altro falò di confronto, la richiesta di Oronzo di rivedere Valentina dopo che questa lo aveva lasciato lunedì ...

Ida e Riccardo : confronto a Temptation Island già alla seconda puntata : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia nata a Uomini e donne, potrebbero lasciare presto Temptation Island, il reality al quale hanno deciso di partecipare per mettere alla prova il loro amore. Stando a quanto riportato da Uomini e Donne Magazine, la coppia avrebbe chiesto il falò di confronto gia' alla seconda puntata. Il sito Il Vicolo delle News ha sottolineato come, nel promo della trasmissione, si veda Riccardo mentre passeggia in ...

Temptation Island 2018 - le anticipazioni della seconda puntata (Video) : Anche il secondo appuntamento di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, sarà ricco di colpi di scena esattamente come quelli accaduti nella prima puntata di questa edizione. Abbiamo potuto vedere come la coppia formata da Oronzo e Valentina abbia già avuto a che fare con le prime beghe ed una profonda crisi dovuta ai comportamenti reciproci che hanno destato una tensione ed un nervosismo, tale da chiedere un immediato falò di ...

Temptation Island Vip - Luca e Ivana fuori dal cast : “Non parteciperemo” : Luca Onestini e Ivana Mrazova andranno a Temptation Island? No, la coppia non è interessata Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. Ma, contrariamente a quanto sussurrato negli ultimi mesi, nel cast non ci saranno Luca Onestini e Ivana Mrazova. La coppia nata al Grande Fratello Vip […] L'articolo Temptation Island Vip, Luca e Ivana fuori dal cast: “Non parteciperemo” ...

Temptation Island : nella 2° puntata un'altra coppia dovrebbe affrontare il falò finale : Durante la seconda puntata di Temptation Island 5 dovrebbe esserci un altro addio: dopo il confronto anticipato tra Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, si vocifera che un'altra coppia lascerà il reality nel corso della serata che andrà in onda il prossimo 16 luglio. I più attenti telespettatori, guardando il promo della trasmissione che Canale 5 sta trasmettendo in questi giorni, si sono accorti che Ida Platano è assente in un falò dedicato ...

Temptation Island : guai per Ida e Riccardo! : Che cosa sta accadendo nel villaggio di Temptation Island? Si prospettano guai seri per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due avrebbero infranto il regolamento del programma. Che cosa è successo? La verità! Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno parte delle sei coppie presenti nel cast della quinta edizione di Temptation Island. La loro storia d’amore travagliata è nata sotto ai riflettori del programma Uomini e Donne Over. La redazione ...

Nicola Panico choc : "Mio padre è stato ucciso"/ Temptation Island : la verità sulla morte finora nascosta : Nicola Panico choc: l'ex protagonista di Temptation Island svela su Instagram la verità sulla morte del padre, ucciso nel 2004 e tenuta nascosta durante il programma.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)

Coppia affonda a 'Temptation Island' e infrange il contratto (RUMORS) : Tra le coppie presenti nella quinta edizione di Temptation Island c’è quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il loro amore è sbocciato, puntata dopo puntata, negli studi di 'Uomini e Donne'. Ida Platano ha sempre dichiarato di essere profondamente innamorata di Riccardo ma ha voluto mettere alla prova la loro relazione per capire se è lui l’uomo della sua vita. Questo è il motivo per cui ha scelto di partecipare al reality show ...

Temptation Island 2018 - puntata del 16 luglio : due falò di confronto e l’arrivo di Gemma Galgani : Temptation Island 2018 rinnova il suo appuntamento lunedì 16 luglio in prime time su canale 5. Molti colpi di scena e ben due falò di confronto per la coppie del reality delle tentazioni, oltre all’arrivo ormai risaputo, della Dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani! Ma andiamo per ordine. Temptation Island 2018: Oronzo e Valentina tornano insieme? Nuovo falò di confronto Molta carne al fuoco per la seconda puntata del reality più piccante ...

Clamoroso a Temptation Island : Oronzo e Valentina - colpo di scena : Spuntano croccanti indiscrezioni sulla prossima puntata di Temptation Island , in onda lunedì su Canale 5 in prima serata. Oronzo, uno dei personaggi più discussi di questa edizione, preso da un ...

Oronzo Canicola e Valentina De Biase sono tornati insieme?/ Temptation Island 2018 : scoop di Biagio D'Anelli : Temptation Island 2018, Oronzo Canicola e Valentina De Biase sono tornati insieme? Biagio D'Anelli svela: "Alcuni miei amici li hanno visti al mare insieme"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Temptation Island - l’indiscrezione boom : cosa succederà lunedì sera : Lacrime, liti e una coppia che scoppia: l’inizio di Temptation Island 2018è stato una montagna russa di colpi di scena. Oronzo e Valentina sono stata la coppia più commentata e amata della prima puntata di Temptation Island. La coppia è uscita dal programma da separati, ma lunedì prossimo ci sarà un nuovo falò di confronto che potrebbe stravolgere tutti gli equilibri. I due fidanzati si sono lasciati già durante la prima puntata: è stata ...

Nicola Panico di Temptation Island : “Mio padre è stato ucciso” : Come è morto il padre di Nicola Panico: parla l’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzato di Sara Affi Fella Anche Nicola Panico di Temptation Island si è sottoposto al gioco delle domande su Instagram. Tra un quesito sull’ex fidanzata Sara Affi Fella e un altro su Uomini e Donne, il calciatore si è […] L'articolo Nicola Panico di Temptation Island: “Mio padre è stato ucciso” proviene da Gossip e Tv.