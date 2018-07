Temporali al Nord | violenta grandinata in Veneto Video | il maltempo è arrivato | raffiche

Nuovi Temporali intensi in arrivo al Nord : temporali LOCALMENTE intensi SU PARTE DEL Nord ENTRO SERA-NOTTE Bentrovati amici abbiamo consolidamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale con conseguenti condizioni di stabilità e temperature in graduale aumento al centro-sud. Modeste infiltrazioni di aria relativamente fresca in...

Caldo intenso : 38-39°C sulle Isole. Lunedì forti Temporali al Nord : Caldo intenso: 38-39°C sulle Isole. Lunedì forti temporali al Nord Temperature in generale aumento: picchi oltre i 35°C. Domenica prevarrà il sole

Caldo africano sull'Italia - ma ancora rischio Temporali a nord : Roma - L'anticiclone africano è arrivato sull'Italia specie nella giornata di sabato quando è atteso il picco del Caldo in particolare al Centrosud. Il nord invece rimarrà ancora ai margino, con sabato la giornata migliore, mentre domenica le correnti più instabili atlantiche costringeranno l'anticiclone a una progressiva ritirata con possibilità per qualche nuovo temporale. METEO SABATO - Sole prevalente ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora Temporali al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, continua ad interessare le regioni settentrionali italiane, apportando instabilità accentuata sul Nord-est, in estensione dalla notte sul resto del Nord, specialmente su Piemonte e Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Temporali al Centro-Nord - allerta gialla su 7 regioni : Roma, 11 lug., askanews, - Una depressione presente sull'Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, sta toccando le regioni settentrionali dell'Italia, apportando una instabilità accentuata sul ...

Meteo - in arrivo piogge e Temporali sul Nord Italia : Meteo, in arrivo piogge e temporali sul Nord Italia I fenomeni, a tratti, raggiungeranno praticamente tutte le ragioni settentrionali

Meteo - Temporali e grandinate : il Nord non si libera dalla morsa del ciclone scandivano : Un vortice di origine norvegese sta influenzando anche parte dell'Italia. La giornata di mercoledì 11 luglio sarà decisamente instabile al Nord e le temperature scenderanno di 5-8 gradi su gran parte delle regioni. Salvo dal maltempo il Centro, al Sud e sulle isole sole e temperature stazionarie.Continua a leggere

Temporali in arrivo dal nord - . : Roma - PIOGGE E Temporali IN ATTO AL nord - Il nord Italia è interessato da una circolazione ciclonica centrata sulla Germania colma di aria più fresca, che fin da ieri sera ha innescato rovesci e Temporali localmente anche di forte intensità anche in Pianura padana e fin sulla riviera ligure e in Versilia, con fenomeni che proseguono anche in questa mattina in un contesto di cieli molto nuvolosi. Si segnalano accumuli localmente ...

Meteo - attesi Temporali al Nord. Da venerdì ondate di calore - : La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Friuli Venezia Giulia e alta Toscana sono osservate speciali. Al Sud l'anticiclone africano porterà sole e 38 gradi sulle Isole - Meteo

Maltempo : in arrivo Temporali al Nord : ANSA, - ROMA, 10 LUG - Dal primo pomeriggio di oggi temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalla nottata su Piemonte, Liguria e Toscana. Previsti rovesci di forte intensità, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : “forti Temporali in arrivo al Nord” - criticità gialla in 7 Regioni : Allerta Meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, si sta avvicinando alle Regioni settentrionali dell’Italia, apportando già dal pomeriggio di oggi una instabilità accentuata sul Nord-Est, in estensione dalla notte sul resto del Settentrione, specialmente sul Piemonte e sulla Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Meteo Italia. In serata aumenta il rischio di Temporali al Nord : Meteo Italia. In serata aumenta il rischio di temporali al Nord Una perturbazione sta lambendo il Nord Italia mentre al Centro-Sud resiste il sole

Meteo - Temporali e grandine al nord : estate o autunno?/ Nel weekend - caldo africano al sud : punte di 42° : Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.

Allerta Meteo - forte maltempo nelle prossime ore al Nord : violenti Temporali Mercoledì 11 Luglio - caldo in aumento al Sud : 1/9 ...