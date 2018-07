Tari Roma | arriva la stangatina di luglio | ' Ma il 15% evade la tassa'

Tari Roma - boom di ricorsi contro la tassa sui rifiuti : 'Vie sporche e miasmi : rimborsateci' : I miasmi, quell'odore fetido di immondizia e rifiuti non raccolti attanaglia moltissimi quartieri e non soltanto quelli in prossimità degli impianti di smaltimento, come il Tmb di via Salaria. Eccolo ...

Roma scelta come sede segreTariato assemblea Euromed : ...suo Sassoli ha osservato che "la scelta di istituire il segretariato permanente Euromed a Roma è un successo della presidenza del Parlamento europeo e una grande occasione di rilancio della politica ...

Roma - paga l'affitto ma non gli danno casa : la lite con il proprieTario finisce a coltellate : I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia Cassia hanno arrestato un 25enne italiano con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, mesi fa, aveva aderito ad un annuncio, pubblicato su internet, ...

Roma : lite per l’affitto - accoltella il proprieTario Perforato un polmone alla vittima - ragazzo arrestato ancora sporco di sangue : Roma, 25enne litiga con il proprietario di casa e lo accoltella per l’affitto. arrestato un ragazzo italiano accusato di aver cercato di uccidere il 45enne che gli ha dato in affitto una casa di Case e Campi della Cassia. Secondo la ricostruzione, fra i due sarebbe scoppiato un violento diverbio dovuto a ragioni economiche. La stessa vittima è indagata a piede libero con l’accusa di lesioni verso il ragazzo. Roma, lite sfiora il ...

Volo saniTario urgente dell’Aeronautica Militare da Catania a Roma per bimba di 4 mesi in pericolo di vita : E’ appena atterrato a Ciampino l’aereo C-130J dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania l’ambulanza con a bordo una bambina di quattro mesi in imminente pericolo di vita per il successivo ricovero nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala ...

Romanina : scoperto deposito di generi alimenTari scaduti : Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano, durante alcuni controlli delle attività commerciali in zona Romanina, hanno scoperto e sequestrato circa 7 quintali di merci scadute all’interno di un vasto deposito all’ingrosso di alimenti e bevande, sito in Via Ignazio Scimonelli. Romanina: scoperto dalla Polizia Locale un vasto deposito all’ingrosso di generi alimentari scaduti Il personale, nel corso delle verifiche terminate nel pomeriggio di ...

Leishmaniosi in Emilia-Romagna : un pericolo per cani e proprieTari : Sensibilizzare i medici veterinari sull’importanza di trattare i cani con un prodotto repellente e allo stesso tempo insetticida, per ridurre il rischio di Leishmaniosi, soprattutto in seguito ai casi riscontrati sui cani e, seppur raramente, nell’uomo. È l’obiettivo dell’incontro scientifico previsto oggi a Parma “Emergenza Leishmaniosi, pericolo per cani e proprietari” organizzato da Boehringer Ingelheim Animal Health con il patrocinio ...

Migranti Romagnano da lunedì volonTari per il paese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Migranti Romagnano da lunedì ...

'Il giro del mondo in 80 abiti' : la mostra all'ex PlaneTario di Roma : ...Jules Verne 'La forza creatrice della natura vince l'istinto distruttore dell'uomo' con l'esposizione 'Il giro del mondo in 80 abiti' ispirata al Romanzo dello scirttore francese 'Il giro del mondo ...

M5s - nuove regole sulle restituzioni dei parlamenTari : forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Roma : Un forfait da 3mila euro al mese che diventano 2mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del movimento alle Camere. Lo annuncia il blog delle stelle sottolineando che il taglio alle indennità e quello all’assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento. L'articolo M5s, nuove regole ...

A Roma aumentano i parcheggi : 3 euro l'ora al centro e addio ad abbonamenti e Tariffe forfetTarie : tariffe aumentate, addio agli abbonamenti mensili da 70 euro e le tariffe forfettarie da 4 euro al giorno all'interno dell'anello ferroviario, e permesso di sosta a pagamento anche per i residenti a partire dalla terza auto per nucleo familiare. È stato presentato questa mattina alla Commissione Mobilità del Campidoglio la proposta dell'Agenzia per la Mobilità per il nuovo piano tariffario di sosta.Tante le novità ...

Stadio della Roma - 'Renzi non conta nulla'. Il Tariffario di Parnasi : ecco a chi dava i soldi : 'No, voglio dire... Però io queste cose ve le devo dire, no? O vi scandalizzo?'. È il 9 gennaio 2018 e Luca Parnasi sta parlando con i suoi collaboratori più stretti. Non sa di essere intercettato dai ...

Conte si è dimenticato del Niger Macron blocca i miliTari italiani Anche l'Africa divide Roma e Parigi : A proposito di immigrazione: un punto fondamentale, sul quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi avrebbe dovuto lungamente discutere nel suo incontro Parigino con il collega Emmanuel Macron (e invece non lo ha fatto), è la nostra missione militare in Niger Segui su affaritaliani.it

Dieci pompieri in più - volonTari attivi h24. Varato il nuovo piano contro incendi e piromani. Arriva un elicottero fisso : ASCOLI PICENO Un elicottero a postazione fissa contro piromani e roghi accidentali. E' una delle novità messe in campo dal sistema regionale Anti incendi Boschivi per quanto riguarda il piano di ...