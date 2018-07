Suzanne Vega | il 16 a Roma per l' ' European Summer Tour'

I Concerti nel Parco Estate 2018 : Sabato Suzanne Vega : Roma – Lunedì 16 luglio, data unica a Roma per Suzanne Vega nel suo “European Summer Tour 2018” in duo con Gerry Leonard alle chitarre. Antidiva per scelta, vera regina del cantautorato, con le sue ballate intimiste ha aperto la strada ad una nuova generazione di cantautrici. Icona della musica contemporanea, Suzanne Vega si affaccia alla discografia nel 1985 con l’omonimo album subito ben accolto dalla critica musicale. Nel 1987 esce ...